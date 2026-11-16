SAÚDE
Brasil tem primeira morte por Mpox confirmada no Rio de Janeiro
Propagação da doença tem preocupado o MS que irá reforçar a quantidade de vacinas disponíveis
A variante do vírus da Varíola, Mpox, tem sua primeira morte confirmada no Brasil após mais de 1000 casos. O óbito aconteceu durante a última semana, no Rio de Janeiro, o qual está com o acumulado de 390 registros, sendo a maior concentração do país.
O avanço dos registros ocorre em meio à previsão de reforço na quantidade de vacinas disponíveis no país. Atualmente, doses são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente para pessoas que integram grupos considerados de maior risco:
- Pessoas que tiveram contato de risco com casos suspeitos ou confirmados da doença.
- Pessoas vivendo com HIV que apresentam comprometimento grave do sistema imunológico;
- Profissionais de laboratório que trabalham diretamente com o vírus;
Até a última quinta-feira, 12, foram contabilizadas 1.023 infecções no Brasil, enquanto outras 581 notificações permanecem em investigação, conforme dados do painel do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica, responsável pelo monitoramento da doença.
Quais estados concentram mais casos?
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São Paulo aparece como o segundo maior número de diagnósticos, somando 388 ocorrências. Também foram registrados casos no Ceará (61), Minas Gerais (45), Distrito Federal (41), Santa Catarina (24), Rondônia (20), Paraná (16) e Pernambuco (13). Nas demais unidades federativas, os registros ficaram abaixo de dez.
O perfil predominante entre os pacientes é de homens com idade entre 30 e 39 anos.