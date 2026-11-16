Brasil tem primeira morte por Mpox confirmada no Rio de Janeiro

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A variante do vírus da Varíola, Mpox, tem sua primeira morte confirmada no Brasil após mais de 1000 casos. O óbito aconteceu durante a última semana, no Rio de Janeiro, o qual está com o acumulado de 390 registros, sendo a maior concentração do país.

O avanço dos registros ocorre em meio à previsão de reforço na quantidade de vacinas disponíveis no país. Atualmente, doses são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente para pessoas que integram grupos considerados de maior risco:

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Pessoas que tiveram contato de risco com casos suspeitos ou confirmados da doença.

Pessoas vivendo com HIV que apresentam comprometimento grave do sistema imunológico;

Profissionais de laboratório que trabalham diretamente com o vírus;

Até a última quinta-feira, 12, foram contabilizadas 1.023 infecções no Brasil, enquanto outras 581 notificações permanecem em investigação, conforme dados do painel do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica, responsável pelo monitoramento da doença.

Quais estados concentram mais casos?

São Paulo aparece como o segundo maior número de diagnósticos, somando 388 ocorrências. Também foram registrados casos no Ceará (61), Minas Gerais (45), Distrito Federal (41), Santa Catarina (24), Rondônia (20), Paraná (16) e Pernambuco (13). Nas demais unidades federativas, os registros ficaram abaixo de dez.

O perfil predominante entre os pacientes é de homens com idade entre 30 e 39 anos.