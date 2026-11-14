No final de março deste ano, o cabeleireiro Leandro Oliveira, 40 anos, descobriu um pequeno ferimento na sola do pé esquerdo. Em um mês, após tratamento médico, a lesão estava curada. Pelo menos, foi o que ele achou.

Em junho, o aparecimento de uma bolha no dorso do mesmo pé não despertou nenhuma preocupação, inclusive, resolveu cuidar do local em casa. Até que, em julho, com a ferida quase tomando toda a parte superior do pé e bastante inflamada, decidiu que era hora de procurar ajuda médica.

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Cabeleireiro Leandro quase teve um dos dedos do pé esquerdo amputado - Foto: Arquivo pessoal

E aí, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), veio a surpresa. A lesão não era nova, era uma extensão do ferimento da sola do pé que, supostamente, havia cicatrizado.

"Foi aquela ferida de março que só fechou por fora, mas por dentro ela estava infeccionada, aberta por dentro. Aí, em junho, abriu uma bolhinha pequena. Quatro dias depois, estava uma ferida grande", relembrou ele.

Leandro explicou que, por conta da dificuldade de cicatrização, os médicos resolveram interná-lo para investigar o que estava acontecendo. Foi quando descobriram que ele estava com diabetes tipo 2, com a glicemia acima de 500 mg/dL.

Por causa do ferimento, ele ficou mais de um mês internado - Foto: Arquivo pessoal

"Fiquei um mês e quatro dias internado, tive que fazer uma cirurgia, fazer raspagem. Ia ter que amputar o dedo, mas acabou que, na hora da cirurgia, graças a Deus, não precisou. Aí fez só a raspagem, a médica fez um corte só para tirar a infecção. Depois dessa cirurgia, infeccionou um pouquinho, tive que fazer outra cirurgia", contou.

Histórico familiar

Leandro revelou quem além dele, alguns familiares por parte de mãe também tem a doença. No último dia 28 de outubro, uma tia dele perdeu a luta contra a diabetes. "A família de mãe é quase toda diabética. Tia Nice faleceu agora por causa disso [diabetes]", lamentou.

Ele esclarece que, devido a nova condição, precisou mudar os hábitos alimentares e passou a tomar remédio para controlar a glicemia.

"Não posso comer tudo porque carboidrato vira açúcar. Aprendi umas coisa lá no médico, antes de eu comer alguma coisa que eu queira, que eu veja que é muito doce, eu tenho que medir meu açúcar", esclarece.

"Eu sempre gostei de tomar minha cervejinha no final de semana. Tomava refrigerante todos os dias, o refrigerante eu cortei. De vez em quando, tomo o que é sem açúcar, o zero. Cerveja, eu tomava uma que tem um teor muito grande de açúcar. Agora, tomo as ultras. E também tomo um remédio, por dia, depois das refeições", conclui.

Dia Mundial do Diabetes

Neste sábado, 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. A data, criada em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes (IDF), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), foi oficializada, em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Doença crônica, o diabetes pode evoluir sem apresentar sintomas visíveis, principalmente, quando está no início. Quando não é diagnosticada ou controlada adequadamente , ela pode afetar diferentes órgãos e provocar complicações em funções do organismo, incluindo rins, visão, coração, nervos periféricos e circulação.

Embora o diabetes apresente sintomas como sede excessiva, aumento da frequência urinária, cansaço, visão embaçada e até perda de peso sem explicação, ele pode evoluir sem manifestações aparentes.

Devido à possibilidade de a doença evoluir de forma silenciosa, a médica endocrinologista e professora da Afya Salvador, Hanna Andrade Amorim, reforça a importância de se fazer uma avaliação médica e realizar exames para identificar possíveis alterações.

“A avaliação médica considera fatores como histórico familiar, idade, excesso de peso, sedentarismo, pressão arterial e outros elementos que podem elevar o risco. Exames como glicemia e hemoglobina glicada podem ajudar a identificar alterações, explica a médica.

Diabetes em números

De acordo dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em junho de 2026, na Bahia, foram registrados 6.226 óbitos por diabetes, em 2024. Do total, 2.359 foram contabilizados em pessoas com idades entre 30 e 69 anos.

Ainda segundo o levantamento, entre 2020 e 2024, houve uma redução de 1,7% nas internações associadas a amputações de pé, tarso e membros inferiores. No período, foram registradas 11.619 amputações de membros inferiores no estado, relacionadas à doença.

A endocrinologista pontua que, apesar de não ser uma doença curável, é possível controlar o diabetes é ter uma vida de qualidade. Mas, para isso, é preciso fazer acompanhamento regular, ter uma alimentação equilibrada, fazer atividade física compatível com as condições de cada pessoa, usar corretamente as medicações prescritas e fazer a avaliação periódica dos órgãos que podem ser afetados.

Ela reforça que a atenção aos pés também faz parte do acompanhamento de pessoas com diabetes. “Feridas, bolhas, mudanças de cor, perda de sensibilidade ou lesões que demoram a cicatrizar precisam ser avaliadas. Da mesma forma, acompanhar a função renal, a saúde ocular e os fatores de risco cardiovascular ajuda no reconhecimento de possíveis complicações e nas orientações para uma atenção contínua”, esclarece a médica.