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PREVENÇÃO!

Você pode ter diabetes e não sabe: médico explica como evitar

Exames ajudam a identificar a doença precocemente

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Dia Mundial do Diabetes é comemorado no dia 14 de novembro
Dia Mundial do Diabetes é comemorado no dia 14 de novembro - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, chama a atenção para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do controle da doença.

Apesar de ser frequentemente associado ao consumo excessivo de açúcar, o diabetes possui diferentes causas e fatores de risco. Segundo o médico João Zallio Coelho, o diabetes tipo 2 representa aproximadamente 90% a 95% dos casos da doença e pode permanecer sem sintomas durante anos, dificultando a identificação.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o médico destacou que o histórico familiar, o excesso de gordura abdominal, o sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo, a hipertensão e o avanço da idade estão entre os principais fatores de risco.

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Imagem ilustrativa da imagem Você pode ter diabetes e não sabe: médico explica como evitar
Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Diabetes pode se desenvolver mesmo com hábitos saudáveis

De acordo com João Zallio, manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos ajuda a reduzir o risco de diabetes tipo 2, mas não garante proteção absoluta. A predisposição genética, o envelhecimento e a capacidade do organismo de produzir insulina também influenciam no desenvolvimento da condição.

O especialista ressalta ainda que o diabetes tipo 1 possui um mecanismo diferente, relacionado à destruição das células responsáveis pela produção de insulina pelo próprio sistema imunológico. "Ele não é causado por comer doces ou por falta de exercício", esclareceu. Para o médico, o diagnóstico não deve ser associado à falta de disciplina ou à culpa do paciente.

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Foto: Dr. João Zallio

Sintomas podem demorar a aparecer e dificultar o diagnóstico

Um dos desafios no combate ao diabetes tipo 2 é que a doença pode evoluir silenciosamente. Entre os sintomas mais comuns estão sede excessiva, aumento da frequência urinária, cansaço, visão embaçada e perda de peso sem explicação. Infecções recorrentes e feridas que demoram a cicatrizar também podem indicar alterações nos níveis de glicose.

O médico recomenda que a população não espere o aparecimento dos sintomas para procurar avaliação. Segundo ele, o rastreamento deve ser realizado a partir dos 35 anos em todas as pessoas e, antes dessa idade, em adultos que apresentam sobrepeso ou obesidade associados a outros fatores de risco.

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Exames ajudam a identificar a doença precocemente

A frequência dos exames depende da idade, do histórico de saúde e dos fatores de risco de cada pessoa. Entre os principais métodos utilizados estão a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, que permitem avaliar os níveis de glicose no sangue.

Segundo João Zallio, pessoas com resultados normais e menor risco podem repetir a avaliação a cada três anos. Já quem apresenta pré-diabetes ou risco elevado geralmente precisa de acompanhamento anual, podendo realizar exames em intervalos menores, conforme orientação médica.

Alimentação e exercícios são aliados no combate ao diabetes

A prevenção e o controle da doença também passam por mudanças na rotina. O especialista destaca que uma alimentação equilibrada deve priorizar verduras, legumes, feijão, frutas inteiras e alimentos ricos em fibras, além de reduzir o consumo de bebidas açucaradas e produtos ultraprocessados.

A prática de atividades físicas também é fundamental. Para a maioria dos adultos, a recomendação apresentada pelo médico é alcançar pelo menos 150 minutos semanais de exercícios aeróbicos de intensidade moderada, além de incluir atividades de fortalecimento muscular em dois ou mais dias da semana.

"Começar aos poucos e diminuir o tempo sentado também conta", orientou.

Médico esclarece mitos sobre o diabetes

Outro ponto destacado pelo especialista é a circulação de informações equivocadas sobre a doença. Entre os mitos mais comuns está a ideia de que pessoas com diabetes não podem consumir frutas ou precisam eliminar completamente os carboidratos da alimentação.

O médico explica que esses alimentos podem fazer parte de um planejamento alimentar individualizado. Ele também alerta que chás, suplementos e receitas caseiras não substituem medicamentos nem o acompanhamento profissional. Além disso, a necessidade de utilizar insulina não significa fracasso no tratamento.

Ao reforçar a importância da conscientização, João Zallio deixa uma mensagem sobre o cuidado com os pacientes: "Diabetes não deve ser motivo de culpa. Informação, acesso ao cuidado e acompanhamento fazem diferença".

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diabete Saúde

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