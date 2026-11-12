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RISCO À SAÚDE

Anvisa proíbe venda de lote de muçarela após detectar bactéria

Consumidores devem conferir a numeração impressa na embalagem antes de consumir o alimento

Brenda Roberta
Por
A Listeria monocytogenes é responsável pela listeriose, infecção que ocorre principalmente após a ingestão de alimentos contaminados
A Listeria monocytogenes é responsável pela listeriose, infecção que ocorre principalmente após a ingestão de alimentos contaminados - Foto: mussarela marca Italy / Reprodução

Consumidores que compraram queijo muçarela fatiado da marca Italy devem verificar o número do lote na embalagem antes de consumir o produto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda, distribuição e uso do lote 180926 após exames laboratoriais identificarem a presença da bactéria Listeria monocytogenes.

A contaminação foi constatada em uma amostra de 25 gramas do alimento, conforme o Laudo de Ensaio nº 56058/2026. O resultado indicou que o produto estava fora dos padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação sanitária.

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A medida foi publicada nesta quinta-feira, 12, no Diário Oficial da União e também proíbe a propaganda do lote. O queijo foi fabricado pela Agroindústria Santo Anjo Ltda.

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A própria empresa comunicou à Anvisa o resultado da análise e informou que já havia iniciado o recolhimento voluntário das unidades. Com a determinação da agência, ficam proibidos a comercialização, a distribuição e o uso do produto atingido.

Quem tiver adquirido uma embalagem do lote 180926 deve evitar o consumo e entrar em contato com o estabelecimento onde fez a compra ou diretamente com a fabricante para receber orientações sobre o recolhimento.

Bactéria pode provocar infecção grave

A Listeria monocytogenes é responsável pela listeriose, infecção que ocorre principalmente após a ingestão de alimentos contaminados. Os sintomas mais comuns incluem febre, dores musculares, diarreia e náuseas.

Embora possa atingir diferentes pessoas, a infecção representa um risco maior para gestantes, recém-nascidos, idosos e indivíduos com o sistema imunológico enfraquecido. Nessas situações, a doença pode evoluir para quadros graves, como infecções na corrente sanguínea e meningite.

Durante a gravidez, a contaminação também pode trazer consequências para o bebê, incluindo parto prematuro e morte fetal.

Outro fator que exige atenção é a capacidade da bactéria de sobreviver e se multiplicar mesmo sob refrigeração. Por isso, alimentos prontos para consumo, como queijos fatiados, demandam cuidados específicos de conservação e segurança.

Pessoas que apresentarem sintomas após consumir o produto devem procurar atendimento médico. Na resolução publicada, a Anvisa não informou a ocorrência de casos de infecção relacionados especificamente ao lote suspenso.

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