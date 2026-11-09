Anvisa proíbe venda de remédio emagrecedor

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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a venda de um remédio emagrecedor nesta segunda-feira, 9. Chamado 'Ultra Shape', o produto teve sua fabricação, divulgação e consumo proibidos pelo órgão fiscalizador.

As cinco cápsulas fitoterápicas estavam sendo anunciadas na internet sem registro sanitário. Elas eram vendidas pela empresa Ciência da Natureza com nomes de plantas, tais como espinheira-santa, unha-de-gato, canela-de-velho, sucupira e Garra D.

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De acordo com informações divulgadas pela Anvisa, através do Diário Oficial da União, a empresa não tinha autorização para funcionar e por isso teve todos os produtos retirados de circulação.

Aqueles que já adquiriram algum dos produtos devem interromper o uso imediatamente, devido ao risco de saúde causado pelas cápsulas, devido à falta de registros sobre sua dose e risco de contaminação.

Caso ainda estejam anunciando ou vendendo os itens em sites ou lojas físicas, a empresa será notificada pela agência, devido ao descumprimento da determinação.