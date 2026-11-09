Inmet coloca 8 estados sob alerta máxima de tempestade nesta segunda

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Oito estados brasileiros serão afetados pelas fortes chuvas nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um alerta amarelo de perigo de tempestade, com possibilidade de chuva, ventos fortes e quedas de granizo.

Os avisos foram enviados para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia (áreas do oeste e do sul), Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, além do Distrito Federal. Sua validade começou nesta segunda-feira, 9, às 0h, e segue até as 23h59 do mesmo dia.

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Os meteorologistas apontam que a previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, com máxima de 50 milímetros por dia. O clima ainda pode contar com rajadas de vento de 40 a 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo nos estados da região Sul.

O que fazer durante as tempestades?

Além dos avisos, o Inmet recomendou alguns cuidados para os moradores dos estados afetados. Dentre eles: desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre em caso de situação de grande perigo.

Além de colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos, em caso de enxurrada, e obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).