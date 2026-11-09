Após onda de tornados no Sul, El Niño pode voltar com força máxima

Após onda de tornados no Sul, com sete ocorrências em seis dias, o El Niño pode voltar com força máxima nas próximas semanas, gerando novos episódios de eventos climáticos como chuva intensa, ventanias e granizo.

A previsão do Climatempo indica que o fenômeno deve seguir ativo e muito forte durante o verão, com perda de intensidade de forma gradual, apenas ao longo do outono de 2027, a partir de março.

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A Organização Meteorológica Mundial (OMM) tem o mesmo entendimento e estima que a probabilidade de persistência até fevereiro de 2027 é próxima de 100%. O episódio pode ser o mais forte desde 1950, segundo a entidade.

Quando as chuvas ocorrem de forma seguida, há pouco tempo para a água escoar, o que pode facilitar novas enchentes, conforme avalia o órgão. E é o que deve ocorrer nas regiões mais afetadas, em regiões que já estão com solos já encharcados e rios acima dos níveis normais. O El Niño não provoca tornados diretamente, mas torna mais frequente as condições que ajudam a dar força às tempestades.

Efeitos do El Niño no Brasil em 2026

Cerca de 14 pessoas já morreram esse ano no Brasil, devido aos efeitos dos temporais e tornados causados pelo El Niño, desde julho. Dos casos, três ainda estão em investigação.

Do total, 12 vítimas foram registradas no Rio Grande do Sul. No local, os últimos meses foram invadidos por enchentes, granizo, ventos intensos e tornados. A chuva acima da média vem provocando estragos em diferentes regiões.

Neste ano, o fenômeno já atingiu anomalia recorde de +2,47 °C em outubro, segundo o último boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgado na terça-feira, 3.

No fim de outubro, a anomalia semanal chegou a +2,5 °C. O valor representa quanto a temperatura da superfície do mar ficou acima da média de referência na área monitorada.

Vale ressaltar que os efeitos climáticos são diferentes em cada região e, enquanto alguns estados sofrem com efeitos da chuva, outros enfrentam o tempo seco e temperatura elevada.

Como serão os próximos meses no Brasil sob efeito do El Niño?

Entre novembro e janeiro, o Painel El Niño 2026-2027 aponta maior chance de chuvas acima da média no Sul e em partes do Sudeste e do Centro-Oeste. É preciso atenção aos níveis dos rios.

No entanto, durante o período, o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tem que se preocupar com a possibilidade de seca, pois a tendência é de menos chuva que o habitual.

As temperaturas devem ficar elevadas em quase todo o país, sobretudo no Norte. A exceção é o Rio Grande do Sul, que tem previsão de números abaixo da média.