Fio do DIU sumiu? Entenda os riscos que quase levaram ex-BBB à cirurgia

O que fazer quando o fio do DIU desaparece e a mulher não consegue mais localizá-lo? A situação, que pode causar preocupação, ganhou repercussão após a influenciadora Hana Khalil revelar que quase precisou passar por um procedimento para retirar o dispositivo, depois de o fio ter sido deixado curto durante a inserção.



Em entrevista ao portal A TARDE, a ginecologista Mara Rúbia Moreira Rios explicou por que isso acontece, como identificar a posição do contraceptivo e quais medidas devem ser adotadas quando o DIU parece ter sumido.



Fio do DIU pode subir e dificultar a retirada

Segundo a especialista, a dificuldade para localizar o fio do DIU não está necessariamente relacionada ao tamanho em que ele foi cortado. Isso porque, durante o processo de adaptação, o útero pode realizar pequenas contrações e provocar uma mudança na posição do dispositivo.

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"Isso é muito comum. Não é exclusivamente porque o fio foi cortado muito pequeno. No processo de adaptação do útero ao DIU, ele faz uma espécie de pequenas contrações e vai moldando aquele corpo estranho interno. Esse DIU pode subir um pouco", explicou Mara Rúbia.





Mara Rúbia Moreira Rios - Foto: Mara Rúbia Moreira Rios

A médica esclarece que, em algumas situações, a retirada pode exigir um procedimento chamado histeroscopia, que permite localizar o dispositivo por meio de uma câmera e realizar sua remoção. Apesar disso, ela ressalta que não são casos frequentes e que existem pinças específicas utilizadas pelos ginecologistas para auxiliar na retirada.



Existem diferentes tipos de DIU?

Atualmente, existem opções hormonais e não hormonais. Entre os hormonais estão os modelos Mirena e Kyleena, enquanto os não hormonais incluem os dispositivos de cobre e cobre com prata.

A escolha depende das necessidades e das condições clínicas de cada paciente. Questões como endometriose, miomas, fluxo menstrual intenso e cólicas precisam ser avaliadas pelo ginecologista antes da definição do método.



Foto: Imagem gerada por IA

Mara Rúbia destaca que a decisão deve considerar também por quanto tempo a mulher deseja utilizar a contracepção e seus planos de gravidez. Por isso, a indicação individualizada e o acompanhamento periódico são fundamentais para garantir o uso adequado do dispositivo.

Quais cuidados ter após colocar o DIU?

Após a inserção do dispositivo, a recomendação é manter repouso relativo, evitando atividades físicas de alto impacto durante pelo menos três dias. De acordo com Mara Rúbia, depois desse período, a paciente pode retomar normalmente suas atividades, sem restrições específicas para piscina, praia ou relações sexuais.

A especialista também destaca a importância do acompanhamento médico. Geralmente, uma ultrassonografia transvaginal é realizada cerca de 30 dias após a colocação para verificar se o dispositivo está corretamente posicionado. A confirmação é importante para avaliar a eficácia contraceptiva e orientar a paciente sobre a liberação segura do método.



DIU pode sair do lugar? Veja os sinais de alerta

Embora seja considerado um método contraceptivo de alta eficácia, o DIU pode sofrer deslocamento ou até ser expulso pelo organismo. Segundo a ginecologista, infecções, miomas e pólipos estão entre os fatores que podem aumentar esse risco.

Entre os sinais que merecem atenção estão o aumento das cólicas e o desconforto na região pélvica. No entanto, a médica ressalta que a melhor maneira de acompanhar a posição do dispositivo é por meio da ultrassonografia transvaginal, conforme orientação profissional.





Quais são os efeitos colaterais do DIU?

Nos primeiros dias após a inserção, é comum que algumas mulheres sintam cólicas devido ao processo de adaptação do útero. Os efeitos também variam de acordo com o tipo de dispositivo utilizado.

"Se considerarmos o DIU de cobre ou cobre com prata, o efeito mais comum é o aumento do sangramento e da cólica. Os DIUs hormonais tendem a reduzir o sangramento e também as cólicas", explicou a ginecologista.