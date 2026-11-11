Seu protetor solar é seguro para uso? Veja como consultar

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O preço e a marca não devem ser os únicos critérios para escolher o protetor solar. Antes de fechar a compra, é importante verificar se o produto está autorizado para venda no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Diante da variedade de opções no mercado, itens irregulares — sem garantia de qualidade, segurança e eficácia — podem passar despercebidos pelo consumidor. Para evitar dor de cabeça no futuro, veja a seguir como fazer a checagem do protetor solar de graça pela internet.

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Como saber se o protetor solar é aprovado pela Anvisa?

Diferentemente de cosméticos como xampus, sabonetes e esmaltes, que normalmente são isentos de registro, os protetores solares precisam de registro sanitário.

A exigência também se aplica aos protetores solares infantis e está prevista na RDC nº 907/2024, que regulamenta a regularização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Para conferir a situação de um produto, siga o passo a passo:

Acesse o Sistema de Consulta de Cosméticos da Anvisa.

Selecione a consulta de cosméticos registrados.

Informe o nome do produto, o CNPJ da empresa, o número de registro ou o número do processo.

Realize a pesquisa e localize o produto correspondente.

Abra o resultado para verificar os detalhes e a situação do registro.

A Anvisa orienta que a consulta seja feita, preferencialmente, pelo número do processo de regularização. Esse código começa com "25351" e deve constar no rótulo do produto.

Como interpretar o resultado da checagem do protetor solar?

Ao consultar um produto, o consumidor pode encontrar diferentes situações cadastrais. O status ativo indica que o produto está regularizado e possui autorização sanitária. Já o status inativo significa que o registro deixou de estar vigente. Isso pode acontecer por diferentes motivos, como cancelamento solicitado pela própria empresa, perda de validade do registro ou identificação de irregularidades pela agência.

Caso o consumidor não encontre o produto na consulta, vale conferir se os dados foram digitados corretamente e procurar o fabricante para esclarecer a situação.



Ter registro significa que o protetor oferece proteção total?

Não. O registro apenas comprova que o produto passou pelo processo de regularização sanitária exigido para sua comercialização.

Para proteção contra os efeitos da radiação solar, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda protetores com FPS de pelo menos 30, proteção UVA e UVB e reaplicação periódica.

Os perigos de usar um protetor solar não regularizado

Sem a validação da Anvisa, não há garantia de que a fórmula entregue o Fator de Proteção Solar (FPS) anunciado na embalagem. Na prática, o consumidor fica exposto a riscos graves:

Queimaduras e manchas: A falta de filtro UVA/UVB real deixa a pele vulnerável a lesões solares profundas.

A falta de filtro UVA/UVB real deixa a pele vulnerável a lesões solares profundas. Alergias e irritações: Fórmulas clandestinas podem conter substâncias tóxicas ou proibidas que provocam dermatites e ardência.

Fórmulas clandestinas podem conter substâncias tóxicas ou proibidas que provocam dermatites e ardência. Envelhecimento e doenças: A radiação sem bloqueio acelera o envelhecimento precoce da pele e aumenta o risco de câncer a longo prazo.

Quais informações verificar antes de comprar um protetor solar?

Além de checar a regularização, antes de efetuar uma compra, é importante verificar também: