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ESPERANÇA

Vacina de mRNA promete reduzir risco de reincidência do câncer de pele

Resultados foram promissores no combate ao melanoma em pacientes com elevado risco de reincidência

Rodrigo Tardio
Por
Grupo que recebeu terapia conjunta registrou menores taxas de retorno do câncer
Grupo que recebeu terapia conjunta registrou menores taxas de retorno do câncer - Foto: Reprodução | Pixabay

Uma vacina experimental desenvolvida em parceria pelas farmacêuticas norte-americanas Moderna e MSD apresentou resultados promissores no combate ao melanoma em pacientes com elevado risco de reincidência.

Os dados, divulgados pelas companhias por meio de um comunicado à imprensa, indicam que a combinação do imunizante com um medicamento convencional pode prolongar a vida dos doentes e conter o avanço do tumor.

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O estudo de fase 3 — etapa final de testagem em humanos — contou com a participação de 1.137 voluntários que haviam passado por cirurgia para a retirada da lesão. A pesquisa comparou a aplicação isolada do imunoterápico Keytruda (pembrolizumabe) com o uso combinado da mesma droga acompanhada da vacina.

O grupo que recebeu a terapia conjunta registrou menores taxas de retorno do câncer. Detalhes numéricos do levantamento devem ser apresentados em um congresso científico e submetidos à análise do FDA, órgão regulador dos Estados Unidos.

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Identificada como intismeran (mRNA-4157), a vacina não tem função preventiva em pessoas saudáveis, mas atua como tratamento terapêutico customizado para cada indivíduo.

A partir do tumor extraído, cientistas mapeiam alterações genéticas para isolar proteínas mutantes específicas, os chamados neoantígenos.

Fios de RNA mensageiro são sintetizados para orientar o organismo do paciente a produzir esses mesmos fragmentos. Ao reconhecer o material fabricado como ameaça, o sistema imunológico passa a alvejar as células cancerígenas, inibindo o aparecimento de novas metástases.

O uso da tecnologia de mRNA, consolidado durante a pandemia de Covid-19, viabiliza uma estratégia há muito buscada pela medicina.

Caso confirmados, os achados no melanoma abrem caminho para a validação da mesma plataforma no tratamento de outros tumores, como os de pâncreas, rins e pulmões.

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Tags

Imunoterapia Melanoma mRNA terapia personalizada tratamento oncológico vacina experimental

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