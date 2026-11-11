Governo envia alerta sobre sarampo e recomenda conferir vacinação

O avanço do sarampo nas Américas levou o Governo Federal a reforçar o alerta sobre a doença por meio de mensagens enviadas pelo canal oficial do Brasil no WhatsApp. O comunicado orienta a população a conferir a situação vacinal e procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atualizar as doses, se necessário.

A preocupação está relacionada ao aumento de casos em países como Estados Unidos, Guatemala, México, Peru e Canadá, que, juntos, concentravam mais de 95% das notificações confirmadas nas Américas em 2026, segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

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No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou 52 casos importados até 5 de outubro: 41 em São Paulo, dez no Amazonas e um no Rio de Janeiro. O cenário exige atenção principalmente em regiões com circulação de viajantes internacionais, devido ao risco de introdução do vírus.

Vacinação é principal forma de prevenção

Na mensagem enviada aos usuários, o governo destaca que a vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A recomendação é verificar a caderneta de vacinação e buscar orientação em uma unidade de saúde sobre as doses indicadas para cada faixa etária.

O alerta também chama atenção para a situação dos Estados Unidos, que registravam, no levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde em 6 de outubro e atualizado no dia 28, o maior número anual de casos de sarampo em mais de 35 anos. Mais de 90% das infecções foram identificadas em pessoas não vacinadas ou com situação vacinal desconhecida, com predominância de pacientes de até 19 anos.

Para impedir a transmissão sustentada no território brasileiro, equipes de saúde realizam investigações epidemiológicas, monitoram pessoas que tiveram contato com infectados e promovem o bloqueio vacinal nas áreas afetadas.

O Governo Federal também orienta os usuários a confirmar a autenticidade do alerta pela caixa postal do aplicativo GOV.BR, como forma de evitar possíveis golpes com mensagens falsas.