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DICAS E ORIENTAÇÕES

El Niño e Lúpus: como o calor intenso desencadeia crises

Condição atinge entre 150 mil e 300 mil pessoas no Brasil, com maior incidência em mulheres

Jair Mendonça Jr
Por
Lúpus eritematoso sistêmico
Lúpus eritematoso sistêmico - Foto: Reprodução internet

O fenômeno El Niño e as ondas de calor extremo alteram a rotina da população e trazem riscos diretos para portadores de doenças autoimunes. O Instituto Nacional de Meteorologia aponta a persistência do fenômeno climático, gerando temperaturas elevadas em diversas regiões do país.

Para os portadores de lúpus eritematoso sistêmico, a estação quente exige protocolos rígidos de saúde. A condição atinge entre 150 mil e 300 mil pessoas no Brasil, com maior incidência em mulheres, segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia.

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O impacto da radiação ultravioleta no Lúpus

A exposição ao sol atua como um fator ambiental com impacto direto sobre a doença. Os raios ultravioleta provocam alterações celulares que ativam o sistema imunológico.

  • Ativação imunológica: a luz ultravioleta induz reações que podem iniciar crises inflamatórias.
  • Comprometimento sistêmico: os efeitos não se limitam à pele, atingindo articulações, rins e outros órgãos internos.
  • Exposição indireta: dias nublados ou locais à sombra mantêm a incidência de radiação ultravioleta.

“Para quem tem lúpus, o sol não é só uma questão de queimadura ou manchas na pele. A luz ultravioleta pode ativar o sistema imunológico de uma forma que desencadeia uma crise da doença, afetando articulações e até órgãos internos. Num verão com El Niño forte como o deste ano, com mais dias de calor intenso, esse cuidado precisa ser redobrado, e não é algo que se resolve só passando protetor solar de vez em quando”, explica a reumatologista Dra. Ana Luísa Pedreira.

Diretrizes de fotoproteção para os dias quentes

Especialistas reforçam que a proteção contra o sol integra o plano terapêutico da doença. O uso de barreiras físicas e químicas diminui a probabilidade de episódios inflamatórios durante os meses de temperaturas elevadas.

Cuidados recomendados

  • Fator de proteção: uso de protetor solar de amplo espectro com FPS mínimo de 30.
  • Filtros físicos: produtos compostos por óxido de zinco ou dióxido de titânio para peles sensíveis.
  • Aplicação periódica: reposição a cada três horas ou em intervalos menores em caso de transpiração excessiva.
  • Horários críticos: evitar a permanência sob luz solar direta entre 10h e 16h.
  • Acessórios de barreira: Utilização de chapéus de abas largas, óculos escuros e vestimentas de mangas compridas.

“Esse verão promete ser mais quente do que o normal, e isso significa mais oportunidades de exposição solar intensa sem que a pessoa perceba, inclusive em dias nublados ou na sombra, onde a radiação ultravioleta continua presente. Minha orientação é que o paciente com lúpus trate a fotoproteção como parte do tratamento, no mesmo nível de importância que os remédios, e não como um cuidado opcional de verão”, orienta a médica.

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El Niño Lúpus

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