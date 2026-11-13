III Connecti Salvador une informação, tendência e inovação em saúde

Pelo terceiro ano, o Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas (CONNECTI) promove um ponto de encontro na Bahia para conectar ciência de ponta, educação continuada e prática de consultório direcionada à saúde individualizada.

O evento, realizado nos dias 13 e 14 de novembro, passou pela curadoria do Dr. Jorge Valente, da farmacêutica Drª Edza Brasil e do nutricionista Dr. Jonathan Merlo.

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São quatro salas focadas em imersão científica, uma sala com produção de podcast durante os dias de evento, além de uma feira de negócios desenhada para networking e parcerias institucionais.

A grade de palestras foi montada para conectar os pontos que constroem a longevidade saudável, trazendo uma visão sistêmica e prática do paciente. Ao longo dos dois dias, os participantes vão navegar por quatro grandes eixos temáticos.

Para a fundadora do Singular Pharma Manipulação e diretora técnica de famárcia, Edza Brasil a realização do evento é uma ação de unir o profissional e o paciente, através do conhecimento.

"O nosso propósito e pilar é o conhecimento. Mais uma vez, o Connecti vem trazendo novidades na questão da longevidade, estilo de vida, o wellness e como se pode viver bem a idade porque de nada adianta viver mais sem ter qualidade de vida. O nosso congresso vem coroar o ano de 2026, que foi um ano difícil, para trazer tudo o que tem de mais novo para médicos, nutricionistas", disse a também diretora técnica de farmácia.

Fundadora do Singular Pharma Manipulação Edza Brasil - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Saúde no topo: connecti destaca força da Bahia

O evento espera reunir 1,2 mil pessoas de diversos estados do Brasil. Ainda segundo Edza Brasil, levar o nome do Nordeste como despontador desse setor de saúde é fundamental.

"Temos aqui vários expositores do trecho de São Paulo, são os maiores fornecedores do Brasil, trazendo o que tem de melhor para os nossos clientes e para as escrituras. É uma honra para a Singular ter aqui o melhor do Brasil e vários speakers também, da cidade de Salvador, do Nordeste, valorizando a nossa Bahia, valorizando o nosso Nordeste, que com certeza é o melhor que tem no Brasil", continuou ela.

Bruno Brandão, diretor da Singular Pharma complementa Edza Brasil traduzindo o que profissionais podem esperar dos dois dias de evento:

"O que mais pode se esperar é a ciência. Queremos trazer informação com muita qualidade, ciência e pesquisa. A segunda coisa, queremos trazer formação continuada a mais de 1,4 mil profissionais, através da replicação da nossa ciência. Queremos que quando o profissional esteja trabalhando, ele possa mudar sua conduta clínica dele, levar mais saúde para a população, mais informação sobre manipulação e personalização terapêutica" completou ele

Inovação e tendência se unem ao conhecimento à saúde

Representando a outra ponta do CONNECTI, Jonathan Merlo, diretor técnico de nutrição explica que unir diversos segmentos de saúde se torna estratégico ao mostrar as áreas significativas na saúde que ajudam a visibilizar a sua importância.

"A gente nota que a nutrição, cada ano que passa, ganha um patamar a mais. Os profissionais de saúde em geral perceberam que a nutrição é a quarta modalidade da nossa vida. Então, é preciso estar atento às novidades e às novas tecnologias transformando o desenvolvimento dessa saudabilidade para o Connecti", continua ele.

Jonathan Merlo, diretor técnico de nutrição - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Para o diretor regional de medicina, Jorge Valente, um dos pontos mais importantes é a união entre a informação e as inovações do mercado.

"A gente vê que tudo vem se reinventando, e a saúde da mulher é um campo que avança muito, porque antigamente pensava-se em reposição hormonal, por exemplo, só para tratar sintomas. Hoje a gente sabe da possibilidade de reduzir doenças, de promover saúde e da qualidade de vida nesses anos a mais que as mulheres vão ter. E é isso que todas as tecnologias, ferramentas, teorias, aulas que temos aqui têm em comum. aumentar a saúde e qualidade de vida dessas mulheres", continuou ele

Diretor regional de medicina, Jorge Valente - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Podcast e feira de negócios

Além das salas de conteúdo, o CONNECTI funciona como um ecossistema completo de inovação. Um dos destaques deste ano é a produção de um videocast próprio direto do evento, que reunirá entrevistas nomes importantes do segmento de saúde.

Paralelamente, a feira de negócios reúne dezenas de parceiros comerciais, aproximando os profissionais das tecnologias e ativos mais modernos da indústria farmacêutica e nutracêutica.

A força institucional do congresso se reflete também no apoio de grandes marcas do setor. O evento conta com o patrocínio da Singular Pharma, Fagron, Infinity, Sovitá, Florien, BioMeds, Formédica, HealthTech, Essentia e Basic4u.