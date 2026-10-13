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JULY

Almacen Pepe e Instituto de Cegos da Bahia renovam parceria solidária

Parceria solidária entre Consuelo Alban e Sr. Pepe renova apoio ao Instituto de Cegos da Bahia

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee

Parceria

Consuelo Alban, do Instituto de Cegos da Bahia, e Sr. Pepe, fundador do Almacen Pepe, renovam uma parceria solidária no Dia Mundial do Pão, em 16 de outubro. Pelo quarto ano consecutivo, parte da renda obtida com a venda de pão francês em todas as unidades da rede será destinada à instituição, que oferece atendimento gratuito a pessoas cegas e com baixa visão, fortalecendo o compromisso social da iniciativa.

Consuelo Alban e Sr. Pepe renovam parceria solidária em benefício do Instituto de Cegos da Bahia
Consuelo Alban e Sr. Pepe renovam parceria solidária em benefício do Instituto de Cegos da Bahia - Foto: Divulgação

Nomeação

Edza Brasil, farmacêutica e fundadora da Singular Pharma, assume a coordenação da recém-criada Câmara Baiana de Produtos Farmacêuticos (CBAFARMA), iniciativa da Fecomércio-BA. A nomeação, feita pelo presidente Kelsor Fernandes, marca um novo momento em sua trajetória profissional e reforça sua atuação em prol do fortalecimento e da expansão do setor farmacêutico baiano. O mandato segue até junho de 2028.

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Edza Brasil assume a coordenação da CBAFARMA, ampliando sua atuação no setor farmacêutico baiano
Edza Brasil assume a coordenação da CBAFARMA, ampliando sua atuação no setor farmacêutico baiano - Foto: Divulgação

Fé na Colina Sagrada

A Basílica do Senhor do Bonfim reuniu devotos em uma celebração marcada pela emoção e religiosidade. A missa solene, celebrada por Dom Gilvan, encerrou a Festa de São Gonçalo do Amarante, no domingo, abrindo o calendário de preparação para os festejos do Bonfim, em janeiro. A programação, elogiada pelos presentes, foi conduzida por Marcelo Sacramento, juiz-presidente da Irmandade do Senhor do Bonfim.

Augusto Correia Lima, Nelson José de Carvalho, Marcelo Sacramento, Dom Gilvan e Analuzia Moscoso, na celebração da fé na Colina Sagrada
Augusto Correia Lima, Nelson José de Carvalho, Marcelo Sacramento, Dom Gilvan e Analuzia Moscoso, na celebração da fé na Colina Sagrada - Foto: Divulgação

Internacional

Genoile Santana, diretora da Cliagen, recebeu o gastroenterologista Charlie Lees, PhD e professor da Universidade de Edimburgo, na sede do Grupo CITA, em Salvador. A preceptoria internacional promoveu atualização científica e troca de experiências sobre Doenças Inflamatórias Intestinais, com foco nos avanços e nas novas abordagens para o manejo dos pacientes.

Genoile Santana, Charlie Lees e Vanessa Teixeira
Genoile Santana, Charlie Lees e Vanessa Teixeira - Foto: Divulgação

Homenagem

Alessandra Tanure, advogada e especialista em Direito Digital, foi homenageada com o Prêmio Top of Mind Excelência Brasil, concedido pela ANDEPE, em reconhecimento à sua atuação em Salvador. Mestre em Direito pelo IDP, a profissional dedica-se à proteção dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. A solenidade de premiação será realizada em São Paulo, em abril de 2027.

Alessandra Tanure, destaque no Direito Digital, recebe reconhecimento nacional por sua atuação
Alessandra Tanure, destaque no Direito Digital, recebe reconhecimento nacional por sua atuação - Foto: Divulgação

Farmacêutica

Patrícia Rudge, diretora executiva da Elmeco, marcou presença no CPHI Milan 2026, na Itália, acompanhando as tendências e os avanços da indústria farmacêutica internacional. A participação reforça o compromisso da empresa com a inovação, a excelência e o legado do Dr. Elsimar Coutinho, ampliando conexões e perspectivas para o desenvolvimento do setor.

Patrícia Rudge, diretora executiva da Elmeco, no CPHI Milan 2026, na Itália
Patrícia Rudge, diretora executiva da Elmeco, no CPHI Milan 2026, na Itália - Foto: Divulgação

Empresarial

André Perroni de Burgos, executivo da Coopercon-BA, integra a missão empresarial da cooperativa à China, de 17 a 26 de outubro, ao lado do presidente Ângelo Simões e de representantes da FIEB. A agenda inclui a Feira de Cantão e visitas técnicas a empresas e fábricas em cinco cidades, com foco em tecnologia, fornecedores e soluções inovadoras para a construção civil.

André Burgos em missão empresarial da Coopercon-BA na China
André Burgos em missão empresarial da Coopercon-BA na China - Foto: Divulgação

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Conexões

A Conexão UNIFACS reunirá executivos, CEOs e lideranças em Salvador, amanhã, para debater como a economia criadora e a produção de conteúdo se tornaram estratégicas para os negócios. Promovido pela Ânima Soluções e pela UNIFACS, o encontro gratuito acontece das 17h às 21h, no Estúdio do Forte Califórnia, com foco em comunicação, tecnologia e transformação do mercado.

Inauguração

O Salvador Bahia Airport, da VINCI Airports, apresenta hoje o AMAN’ Lounge, nova sala VIP do terminal, em evento às 11h. Assinado pela arquiteta Thaís Abreu, o espaço propõe uma experiência de acolhimento, descanso e conexão com Salvador. A inauguração reunirá autoridades, políticos e convidados, além de representantes da VINCI Airports do Brasil e da França, entre eles Thierry Ligonnière e Álvaro Leite.

Beneficiante

Depois do sucesso do primeiro finde, a 31a Feira de Integração, uma realização da Paróquia Nossa Senhora da Luz, volta a todo o vapor no próximo. O endereço é Alameda Verona, n°158, na Pituba, e o evento beneficente reúne ótima gastronomia, música, diversão e união. Mais informações: @pnsluz e @feiradeintegração.

Aniversários

  • Hoje (13): Karina Muricy, Maria de Fátima Sampaio, Tina Leiro, Fred Alecrim
  • Amanhã (14): Mario Bruni, Jutahy Magalhães Jr., Fernando Daltrp Jr., Clécio Max, Clarissa Pacheco, Sérgio Carneiro, Kátia Telles
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