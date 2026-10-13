Almacen Pepe e Instituto de Cegos da Bahia renovam parceria solidária

Parceria

Consuelo Alban, do Instituto de Cegos da Bahia, e Sr. Pepe, fundador do Almacen Pepe, renovam uma parceria solidária no Dia Mundial do Pão, em 16 de outubro. Pelo quarto ano consecutivo, parte da renda obtida com a venda de pão francês em todas as unidades da rede será destinada à instituição, que oferece atendimento gratuito a pessoas cegas e com baixa visão, fortalecendo o compromisso social da iniciativa.

Consuelo Alban e Sr. Pepe renovam parceria solidária em benefício do Instituto de Cegos da Bahia - Foto: Divulgação

Nomeação

Edza Brasil, farmacêutica e fundadora da Singular Pharma, assume a coordenação da recém-criada Câmara Baiana de Produtos Farmacêuticos (CBAFARMA), iniciativa da Fecomércio-BA. A nomeação, feita pelo presidente Kelsor Fernandes, marca um novo momento em sua trajetória profissional e reforça sua atuação em prol do fortalecimento e da expansão do setor farmacêutico baiano. O mandato segue até junho de 2028.

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Edza Brasil assume a coordenação da CBAFARMA, ampliando sua atuação no setor farmacêutico baiano - Foto: Divulgação

Fé na Colina Sagrada

A Basílica do Senhor do Bonfim reuniu devotos em uma celebração marcada pela emoção e religiosidade. A missa solene, celebrada por Dom Gilvan, encerrou a Festa de São Gonçalo do Amarante, no domingo, abrindo o calendário de preparação para os festejos do Bonfim, em janeiro. A programação, elogiada pelos presentes, foi conduzida por Marcelo Sacramento, juiz-presidente da Irmandade do Senhor do Bonfim.

Augusto Correia Lima, Nelson José de Carvalho, Marcelo Sacramento, Dom Gilvan e Analuzia Moscoso, na celebração da fé na Colina Sagrada - Foto: Divulgação

Internacional

Genoile Santana, diretora da Cliagen, recebeu o gastroenterologista Charlie Lees, PhD e professor da Universidade de Edimburgo, na sede do Grupo CITA, em Salvador. A preceptoria internacional promoveu atualização científica e troca de experiências sobre Doenças Inflamatórias Intestinais, com foco nos avanços e nas novas abordagens para o manejo dos pacientes.

Genoile Santana, Charlie Lees e Vanessa Teixeira - Foto: Divulgação

Homenagem

Alessandra Tanure, advogada e especialista em Direito Digital, foi homenageada com o Prêmio Top of Mind Excelência Brasil, concedido pela ANDEPE, em reconhecimento à sua atuação em Salvador. Mestre em Direito pelo IDP, a profissional dedica-se à proteção dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. A solenidade de premiação será realizada em São Paulo, em abril de 2027.

Alessandra Tanure, destaque no Direito Digital, recebe reconhecimento nacional por sua atuação - Foto: Divulgação

Farmacêutica

Patrícia Rudge, diretora executiva da Elmeco, marcou presença no CPHI Milan 2026, na Itália, acompanhando as tendências e os avanços da indústria farmacêutica internacional. A participação reforça o compromisso da empresa com a inovação, a excelência e o legado do Dr. Elsimar Coutinho, ampliando conexões e perspectivas para o desenvolvimento do setor.

Patrícia Rudge, diretora executiva da Elmeco, no CPHI Milan 2026, na Itália - Foto: Divulgação

Empresarial

André Perroni de Burgos, executivo da Coopercon-BA, integra a missão empresarial da cooperativa à China, de 17 a 26 de outubro, ao lado do presidente Ângelo Simões e de representantes da FIEB. A agenda inclui a Feira de Cantão e visitas técnicas a empresas e fábricas em cinco cidades, com foco em tecnologia, fornecedores e soluções inovadoras para a construção civil.

André Burgos em missão empresarial da Coopercon-BA na China - Foto: Divulgação

Conexões

A Conexão UNIFACS reunirá executivos, CEOs e lideranças em Salvador, amanhã, para debater como a economia criadora e a produção de conteúdo se tornaram estratégicas para os negócios. Promovido pela Ânima Soluções e pela UNIFACS, o encontro gratuito acontece das 17h às 21h, no Estúdio do Forte Califórnia, com foco em comunicação, tecnologia e transformação do mercado.

Inauguração

O Salvador Bahia Airport, da VINCI Airports, apresenta hoje o AMAN’ Lounge, nova sala VIP do terminal, em evento às 11h. Assinado pela arquiteta Thaís Abreu, o espaço propõe uma experiência de acolhimento, descanso e conexão com Salvador. A inauguração reunirá autoridades, políticos e convidados, além de representantes da VINCI Airports do Brasil e da França, entre eles Thierry Ligonnière e Álvaro Leite.

Beneficiante

Depois do sucesso do primeiro finde, a 31a Feira de Integração, uma realização da Paróquia Nossa Senhora da Luz, volta a todo o vapor no próximo. O endereço é Alameda Verona, n°158, na Pituba, e o evento beneficente reúne ótima gastronomia, música, diversão e união. Mais informações: @pnsluz e @feiradeintegração.

Aniversários