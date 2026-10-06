JULY
Rosina Bahia recebe homenagem do Exército Brasileiro
Coluna July desta terça-feira, 6
A professora e bibliotecária Rosina Bahia, presidente de honra da Liga Álvaro Bahia, foi homenageada pelo Exército Brasileiro durante solenidade realizada em Salvador. Ao lado de autoridades e personalidades, recebeu uma placa do General de Exército Artur Costa Moura, em reconhecimento à sua trajetória. A cerimônia também celebrou os 205 anos do Comando da 6ª Região Militar.
Dia de celebrar
O presidente do GACC-BA, Roberto Sá Menezes, celebrou seu aniversário na última sexta-feira, em clima de afeto e elegância, cercado pela família e por pessoas queridas. A data foi marcada pela gratidão por mais um ano de vida, saúde e paz, além da disposição renovada para seguir à frente da instituição, com dedicação às crianças e adolescentes assistidos.
Novo capítulo
Maria Thereza Regis brindou sua formatura em Nutrição pela UNIFACS em clima de petit comité, reunindo amigos e familiares no Preta Tirachapéu para celebrar a conquista. Filha de Maurício Priore e Adriana Regis, proprietária da Casa Priore, Maria Thereza agora inicia uma nova etapa profissional, com atendimentos em Medicina Integrativa, no Apipema Center.
Lançamento
Telma Almeida, em parceria com Jô Abreu, franqueada da Breton Salvador, reuniu clientes e convidados em um encontro dedicado à cosmetologia regenerativa e às novidades da estética avançada. A programação marcou o lançamento da plataforma Megan, da Skeyndor, apresentada por Laura Sousa, CEO da Skeyndor Brasil. A tarde contou ainda com coquetel, degustação de chás da Chanoyu e sorteio de brindes.
Reconhecimento
Ricardo Sales, presidente do Instituto ProPulmão, foi distinguido com o Merula Steagall Awards por sua atuação em iniciativas de impacto no cuidado a pacientes com câncer. O reconhecimento destaca o trabalho realizado em parceria com o Hospital Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer, à frente da Carreta da Saúde Respiratória, que percorre municípios baianos levando atendimento especializado.
Nova unidade
A Healthy por Victoria Cintra, comandada por Victoria Cintra, acaba de ganhar sua quinta unidade, no Beon Studios Piatã, na Avenida Orlando Gomes. A abertura reuniu mais de 100 clientes e influenciadores para uma manhã de aulas simultâneas, café da manhã e ativações. A nova casa amplia a presença da marca, que aposta em gastronomia saudável para diferentes momentos da rotina.
Inauguração
A Brow Boss, de Poliane Almeida, inaugurou nova sede no Shopping Boulevard 161, no Itaigara, no mesmo endereço onde já funcionava. Com projeto da arquiteta Ana Comini, o espaço traduz a nova fase da marca, em atmosfera intimista, sofisticada e acolhedora. À frente de mais de 10 mil atendimentos, Poliane celebra a trajetória com uma experiência ainda mais exclusiva, personalizada e atenta aos detalhes.
Moda Baiana
O Salvador Shopping celebrou a moda, a arte e a criatividade baiana com o Solare 27, encontro exclusivo realizado na Casa Baluarte, no Centro Histórico. A experiência reuniu 40 convidados, entre influenciadores e criadores, para apresentar as apostas do verão em um editorial inspirado na luz, nos sentidos e na identidade de Salvador, com direção criativa de Adailton Júnior.
Lavagem de Corpo e Alma
A Basílica Santuário do Senhor do Bonfim já iniciou as vendas das camisas da 17ª edição da caminhada Lavagem de Corpo e Alma, que acontece no mesmo dia da tradicional Lavagem do Bonfim. O percurso, de cerca de 8 km, reúne fé, devoção, música e solidariedade, com renda destinada às ações sociais do Projeto Bom Samaritano, idealizado pelo padre Edson Menezes.
Saúde e bem-estar
Cuidar de quem cuida também faz parte da filosofia do Salão de Beleza Sá Marina. Há dois anos, todas as quintas-feiras, a fisioterapeuta Jamille Meira promove atendimentos personalizados aos colaboradores, com foco em prevenção, movimento e qualidade de vida. A iniciativa, que une saúde e acolhimento, já se tornou um dos momentos mais aguardados pela equipe.
Aniversários
Hoje (06): Roberto Pessoa, Karina Ulm Ferreira, Geraldo Andrade Filho, Carminha Brito, Glauce Fortes, Linda Bezerra, Lilian Pauperio, Julival Fonseca Góes, Marcia Fernandez, Rafael Fernandes
Amanhã (07): Roberto Alban, Tânia Simões, Suzana Kerterz