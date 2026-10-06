Rosina Bahia recebe homenagem do Exército Brasileiro

A professora e bibliotecária Rosina Bahia, presidente de honra da Liga Álvaro Bahia, foi homenageada pelo Exército Brasileiro durante solenidade realizada em Salvador. Ao lado de autoridades e personalidades, recebeu uma placa do General de Exército Artur Costa Moura, em reconhecimento à sua trajetória. A cerimônia também celebrou os 205 anos do Comando da 6ª Região Militar.

Dia de celebrar

O presidente do GACC-BA, Roberto Sá Menezes, celebrou seu aniversário na última sexta-feira, em clima de afeto e elegância, cercado pela família e por pessoas queridas. A data foi marcada pela gratidão por mais um ano de vida, saúde e paz, além da disposição renovada para seguir à frente da instituição, com dedicação às crianças e adolescentes assistidos.

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Rosângela e Roberto Sá Menezes, entre carinho, família e a celebração de mais um ano de vida - Foto: Divulgação

Novo capítulo

Maria Thereza Regis brindou sua formatura em Nutrição pela UNIFACS em clima de petit comité, reunindo amigos e familiares no Preta Tirachapéu para celebrar a conquista. Filha de Maurício Priore e Adriana Regis, proprietária da Casa Priore, Maria Thereza agora inicia uma nova etapa profissional, com atendimentos em Medicina Integrativa, no Apipema Center.

Maria Thereza Regis com os pais Adriana Regis e Maurício Priore - Foto: Divulgação

Lançamento

Telma Almeida, em parceria com Jô Abreu, franqueada da Breton Salvador, reuniu clientes e convidados em um encontro dedicado à cosmetologia regenerativa e às novidades da estética avançada. A programação marcou o lançamento da plataforma Megan, da Skeyndor, apresentada por Laura Sousa, CEO da Skeyndor Brasil. A tarde contou ainda com coquetel, degustação de chás da Chanoyu e sorteio de brindes.

Laura Sousa, Telma Almeida e Camila Amorim (Robson Nascimento) - Foto: Divulgação

Reconhecimento

Ricardo Sales, presidente do Instituto ProPulmão, foi distinguido com o Merula Steagall Awards por sua atuação em iniciativas de impacto no cuidado a pacientes com câncer. O reconhecimento destaca o trabalho realizado em parceria com o Hospital Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer, à frente da Carreta da Saúde Respiratória, que percorre municípios baianos levando atendimento especializado.

Ricardo Sales, entre reconhecimento e compromisso com a saúde - Foto: Divulgação

Nova unidade

A Healthy por Victoria Cintra, comandada por Victoria Cintra, acaba de ganhar sua quinta unidade, no Beon Studios Piatã, na Avenida Orlando Gomes. A abertura reuniu mais de 100 clientes e influenciadores para uma manhã de aulas simultâneas, café da manhã e ativações. A nova casa amplia a presença da marca, que aposta em gastronomia saudável para diferentes momentos da rotina.

Victoria Cintra e Priscila Oliveira na inauguração da nova Healthy (Bruno Spinola) - Foto: Divulgação

Inauguração

A Brow Boss, de Poliane Almeida, inaugurou nova sede no Shopping Boulevard 161, no Itaigara, no mesmo endereço onde já funcionava. Com projeto da arquiteta Ana Comini, o espaço traduz a nova fase da marca, em atmosfera intimista, sofisticada e acolhedora. À frente de mais de 10 mil atendimentos, Poliane celebra a trajetória com uma experiência ainda mais exclusiva, personalizada e atenta aos detalhes.

Poliane Almeida celebra a nova fase da Brow Boss, com charme e sofisticação (Glau Carmo) - Foto: Divulgação

Moda Baiana

O Salvador Shopping celebrou a moda, a arte e a criatividade baiana com o Solare 27, encontro exclusivo realizado na Casa Baluarte, no Centro Histórico. A experiência reuniu 40 convidados, entre influenciadores e criadores, para apresentar as apostas do verão em um editorial inspirado na luz, nos sentidos e na identidade de Salvador, com direção criativa de Adailton Júnior.

Lavagem de Corpo e Alma

A Basílica Santuário do Senhor do Bonfim já iniciou as vendas das camisas da 17ª edição da caminhada Lavagem de Corpo e Alma, que acontece no mesmo dia da tradicional Lavagem do Bonfim. O percurso, de cerca de 8 km, reúne fé, devoção, música e solidariedade, com renda destinada às ações sociais do Projeto Bom Samaritano, idealizado pelo padre Edson Menezes.

Saúde e bem-estar

Cuidar de quem cuida também faz parte da filosofia do Salão de Beleza Sá Marina. Há dois anos, todas as quintas-feiras, a fisioterapeuta Jamille Meira promove atendimentos personalizados aos colaboradores, com foco em prevenção, movimento e qualidade de vida. A iniciativa, que une saúde e acolhimento, já se tornou um dos momentos mais aguardados pela equipe.

Aniversários

Hoje (06): Roberto Pessoa, Karina Ulm Ferreira, Geraldo Andrade Filho, Carminha Brito, Glauce Fortes, Linda Bezerra, Lilian Pauperio, Julival Fonseca Góes, Marcia Fernandez, Rafael Fernandes

Amanhã (07): Roberto Alban, Tânia Simões, Suzana Kerterz