Vivaldo Amaral transforma 30 anos no Tribunal do Júri em legado

Legado

O criminalista Vivaldo Amaral promove, hoje, às 19h, no Centro Empresarial Iguatemi, a aula especial “Sala Secreta – Tribunal do Júri”. Com 30 anos de carreira e 749 júris no currículo, o advogado inicia uma nova fase dedicada a compartilhar experiências, estratégias e aprendizados de plenário com uma nova geração de profissionais. A noite marca ainda o início de um projeto voltado à formação e ao aperfeiçoamento na advocacia criminal.

Alfazema

Setembro trouxe alegria em dose dupla para as famílias Bacelar Sacramento, Costa e Menicucci. Miguel Bacelar Sacramento Costa nasceu no dia 19, filho de Juliana e Felipe; e Isabella Bacelar Menicucci chegou no dia 30, filha de Tais e Renan. Os avós Mônica e Marcelo Sacramento, Itamar e Mathilde Costa, Roberto Pessoa e Denise Menicucci estão radiantes com a chegada dos pequenos. Miguel também faz a alegria da irmã Sophia.

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Juliana e Tais com a Dra. Luciana e a pequena Isabella, em um registro cheio de ternura - Foto: Divulgação

Boas memórias

As férias de verão ganham um endereço especial para uma nova geração de acampantes. Celebrando 25 anos de história, o Acampamento Arraial prepara duas temporadas em janeiro de 2027, no Espaço UNISER, na Estrada do Coco: de 4 a 13 e de 16 a 29 de janeiro. À frente do projeto, Gordo Neto, Lise Freitas e Lucy Lins seguem cultivando uma tradição que atravessa gerações, entre natureza, convivência, autonomia e amizades que permanecem.

Gordo Neto, Lucy Lins e Lise Freitas, guardiões de uma história que atravessa gerações - Foto: Divulgação

Lançamento

Carlinhos Brown e Licia Fabio reuniram uma seleta lista de convidados em noite de prestígio para apresentar o Camarote Brown 2027. Entre os presentes, Nizan Guanaes, Beto Pacheco e Taci Veloso, além de nomes expressivos da sociedade baiana. Na Chile 27, no Palacete Tirachapéu, o encontro revelou o tema “A Bahia é o Mundo” e antecipou um Carnaval de encontros, música e muita sofisticação.

Nizan Guanaes com Carlinhos Brown Licia Fabio e Beto Pacheco (Joka) - Foto: Divulgação

B.O.D.Y.

O B.O.D.Y., movimento de autoaceitação criado por Ju Ferraz, chega à 5ª edição, dia 31, no Hotel Unique, em São Paulo, reunindo grandes nomes femininos. Entre as baianas em destaque estão Rita Batista, Lore Improta e Marina Morena, ao lado de Deborah Secco, Erika Januza e Cris Guterres. A programação também marca a 2ª edição do Prêmio Preta Gil Para Vozes Que Transformam Gerações, que celebra mulheres que fazem da sua atuação uma força pela igualdade e pelos direitos femininos.

Ju Ferraz, anfitriã de uma noite dedicada a grandes mulheres (Manu Scarpa) - Foto: Divulgação

Novidade

O Carnaval de Salvador 2027 já começa a movimentar os bastidores, e Vitor Hugo Prata, Vitor Villas Bôas e Arthur Grec, à frente da Quero Abadá, apresentam as novidades para a próxima folia. O trio acaba de lançar o novo portal da plataforma, que reúne blocos, camarotes, cruzeiros, hotéis, pacotes e atrações em um só endereço. Uma curadoria prática para quem já começa a desenhar a agenda dos dias de festa.

Vitor Hugo Prata, Vitor Villas Bôas e Arthur Grec lançam novo site para o Carnaval 2027 - Foto: Divulgação

Bodas de ouro

Márcia e Sílvio Batalha celebram amanhã um daqueles marcos que merecem ser brindados com emoção: 50 anos de uma bonita história a dois. A comemoração, reservada à família, reunirá os filhos Carina e Carlos em torno do casal, em um momento de afeto, alegria e gratidão a Deus pela caminhada compartilhada. Uma celebração íntima para marcar, com elegância, cinco décadas de amor, cumplicidade e companheirismo.

Márcia e Sílvio, com os filhos Carina e Carlos, celebram cinco décadas de amor e uma linda história - Foto: Divulgação

Premiação

Estão abertas até 18 de outubro as inscrições para a 23ª edição do Prêmio Núcleo Destaque, promovido pelo Núcleo de Decoração da Bahia (NDB). A premiação reconhece projetos de arquitetura e design de interiores em nove categorias, incluindo novos talentos e votação popular. Toda a renda das inscrições será destinada ao Hospital Martagão Gesteira, reforçando o compromisso social da iniciativa.

Beleza

Muito boa a iniciativa de levar arte para o entorno do BRT do Itaigara. Salvador, que já tem uma beleza tão singular, ganha ainda mais vida quando a arte ocupa seus espaços públicos. É bonito ver a cidade ganhar cor e novos pontos de contemplação, aproximando a arte do cotidiano e despertando sentimentos de memória, identidade e pertencimento. Uma iniciativa que valoriza a paisagem e revela novos olhares sobre Salvador.

Corrida

Salvador ganha uma nova experiência esportiva no calendário de verão. No dia 17 de janeiro de 2027, a orla de Armação recebe a primeira edição da Corrida Atakarejo, com percursos de 5 e 10 km e largada às 6h. O encontro promete unir esporte, bem-estar e lifestyle, tendo como cenário alguns dos cartões-postais da cidade. Depois da prova, a programação segue com música, experiências e ativações.

Aniversários

Hoje (08): Maguinha Reis, Paulinho Brandão, Paulo Lins Góes, Ivone Queiróz, Sandra Gonzaga, Luciene Sobral, Patrícia Mattos Guerra, Pedro Cohen, Lara Cardoso, Luiz Carlos César

Amanhã (09): José Rotondano, Poliana Momm, Carlos Falcão, Isa Maria Wildberger Lisboa, Marcos Bezerra, Carlos Frederico Rodrigues