Fundação Maria Emília e Movimento Bem Maior se unem por impacto social

Conexões

A diretora-executiva da Fundação Maria Emília, Thamile Accioly, reuniu-se com Carola Matarazzo, Beatriz Waclewek e Igor Marques, do Movimento Bem Maior, em Salvador, para discutir parcerias e investimentos sociais. O encontro fortalece conexões no Terceiro Setor, que ganha projeção na Bahia com a realização do Congresso GIFE 2027, de 8 a 10 de junho, na capital baiana.

Conecta Hangar Saúde

Empresários e especialistas estarão reunidos no próximo dia 14, no Hotel Wyndham, para o 1º Conecta Hangar Saúde, encontro que promove o diálogo entre saúde, inovação e negócios. A programação inclui feira de saúde e palestras com Sandro Samper, Ângela Ventim, Nathan Pessoa, Ana Paula Teixeira, Isabela Navarro e Otávio Marambaia, em uma agenda que valoriza conhecimento, conexões e novas perspectivas para o setor.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Otávio Marambaia fará o panorama do Conecta Hangar Saúde, com foco em IA e saúde integral - Foto: Divulgação

Primavera

Luzia Novis reuniu mais de 100 mulheres no novo Silva Cozinha, na Rua Chile para celebrar seu aniversário ao pôr do sol. Gerente comercial da Enashopp, ela também administra, ao lado de Amanda Alcântara, uma comunidade no WhatsApp com cerca de 3 mil mulheres. O ponto alto foi a homenagem da filha Letícia, de 14 anos, que cantou para a mãe. Eina e Elisa Novis também prestigiaram a noite.

Luzia Novis reúne mais de 100 amigas na noite de celebração - Foto: Divulgação

Parceirias

Sergio Bernardes, CEO da Gyro Petróleo, e os diretores da empresa marcaram presença na Rio Oil & Gas 2026, em uma agenda de encontros com parceiros nacionais e internacionais, troca de experiências e discussões sobre inovação. A participação reforçou conexões estratégicas e o posicionamento da companhia no setor de óleo e gás, em um dos principais ambientes de relacionamento e negócios da indústria.

Sergio Bernardes e diretores da Gyro Petróleo na Rio Oil & Gas 2026 - Foto: Divulgação

Chefs na Rua Chile

Valorizar a primeira rua do Brasil e sua renovação gastronômica é a proposta do projeto Chefs na Rua Chile. A estreia será em 21 de outubro, às 19h30, com o jantar a seis mãos no Arento, onde Peu Mesquita recebe Leila Carreiro, do Dona Mariquita, e Ricardo Silva, do Silva Cozinha. A iniciativa celebra a cozinha autoral baiana e a nova vocação da Rua Chile para a gastronomia e a hospitalidade.

Dia das Crianças

O Almacen Pepe entra no clima do Dia das Crianças com o Festival Pepe Kids, em suas unidades da Pituba, Horto Florestal, Alphaville e Shopping Barra. Até segunda-feira, a seleção reúne mini donuts, brownies, sonhos, churros, macarons coloridos e outras delícias em versões individuais e kits especiais, com sabores como brigadeiro, chocolate, doce de leite e Nutella.

Geração Flica

A Geração FLICA, espaço jovem da Festa Literária Internacional de Cachoeira, acontece de 5 a 7 de novembro com debates sobre inteligência artificial, autoria e criatividade. Com curadoria de Deco Lipe, a programação começa com a mesa “(IA)gora, para onde vai a nossa imaginação?”, reunindo o escritor André Carvalhal e a pesquisadora Sandra Liss, com mediação de Breno Fernandes, no Cine Theatro Cachoeirano.

Aniversários

Hoje (10): Maria Eduarda Baleeiro, Cristina Garcia, Rosiney Duarte, Wanda Araújo, Renata Cortizo Schwab

Amanhã (11): Cândida Silva, Davidson Botelho, Michelle Marie, Joana Andrade

Segunda (12): Alice Weckerle Sobreira, Joca Guanaes,

Entrevista Alma Baiana com Tânia Gordilho é fundadora e diretora da BBT Art Academy

Fundadora e diretora da BBT Art Academy, Tânia Gordilho - Foto: Divulgação

Fundadora e diretora da BBT Art Academy, Tânia Gordilho celebra cinco décadas dedicadas à dança, à formação artística e à realização de sonhos. Em entrevista, relembra a trajetória da escola, a expansão com a nova sede no Shopping Barra e os planos para o futuro, preservando a essência de um trabalho que atravessa gerações.

Você criou, há 50 anos, uma escola de dança que conduz até hoje. Qual é o sentimento ao olhar para essa jornada?

Quando olho para o início, lá em 1976, e para o BBT de hoje, vemos uma transformação enorme em estrutura, possibilidades e alcance, mantendo a mesma essência. Construímos uma grande família, unida por um sentimento de pertencimento que é um dos nossos maiores patrimônios. Continuar essa história ao lado da minha filha, Fabi, torna tudo ainda mais especial. O sentimento é de realização e gratidão.

A inauguração da nova sede no Shopping Barra marcou uma grande expansão. O que essa mudança representa para você?

Após 49 anos no mesmo endereço, realizamos o sonho de criar um centro de artes completo, onde arte e educação acolheriam toda a família. E é isto que realizamos nesta nova sede. O balé clássico segue como nosso carro-chefe, do Petite Baby ao Solo Seal, mas agora ao lado de modalidades como Jazz, Teatro Musical, Dança 50+, Contemporâneo, Pilates, Jiu-Jitsu e Judô.

Suas alunas são conquistadas feitas históricas no Brasil e no exterior. Como são as jovens baianas ocupando os maiores palcos do mundo?

Ver nossas bailarinas conquistando espaços em algumas das mais prestigiadas escolas da Europa e em competições internacionais é motivo de muito orgulho e a confirmação de que o lugar onde nascemos não determina até onde podemos chegar. São conquistas que refletem um trabalho construído com excelência técnica, disciplina e muito amor.

O BBT está completando meio século! Alguma comemoração especial prevista?

Com certeza! Estamos apresentando um espetáculo muito especial para o encerramento do ano, celebrando nosso Jubileu de Ouro. Será uma homenagem à dança e a todas as pessoas que fizeram parte desta história.

Após tantos marcos de atividades, o que você projeta para os próximos anos da escola?

Meu maior desejo é que o BBT continue crescendo, inovando e oferecendo uma formação artística de excelência. É emocionante reencontrar antigas alunas, hoje mães, trazendo suas filhas para estudar conosco e perceber que as boas gravações continuam vivas. O maior legado não é apenas o que ensinamos, mas aquilo que deixa no coração de cada pessoa que passou por aqui.