Turismo de saúde: novo ciclo na Bahia

A Bahia vive um momento virtuoso no turismo e lidera o setor no país, com crescimento contínuo acima da média nacional, sendo também líder na entrada de turistas estrangeiros no Nordeste. A posição foi construída com o trabalho dos atores da atividade produtiva, sob a liderança do governo estadual, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA).

São obras estruturantes, ações de capacitação de mão de obra, qualificação dos serviços, promoção dos destinos e ampliação da conectividade aérea, que colocaram o estado na rota da geração de emprego e renda para a população e de receita para os cofres públicos.

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Mas a Bahia não se acomodou. Mesmo oferecendo atrativos em mais de 50 segmentos, houve investimentos na diversificação da oferta turística, com a estruturação de novos produtos e experiências, nas áreas da cultura, gastronomia, religião e náutica. Agora chegou a vez da saúde.

O turismo de saúde já acontece no território baiano, ainda incipiente, mas com grande potencial a ser explorado, porque dispomos de infraestrutura nos dois setores.

Temos conectividade aérea com 26 destinos nacionais e 07 internacionais, ligando a Bahia ao Brasil e o mundo; rede hoteleira e empresas de receptivo qualificadas; mobilidade urbana moderna; e o acolhimento único do nosso povo.

Na área da saúde, somente na capital e seu entorno, são 2,4 mil leitos, em dez hospitais com certificados nacionais e sete com certificações internacionais, três selos de medicina eletiva, além de laboratórios, clínicas de odontologia e centros de bem-estar, que formam uma rede de atendimento de excelência.

O governo acaba de lançar o projeto Bahia Turismo de Saúde, que visa associar a infraestrutura disponível no turismo, na medicina e odontologia, para estruturar, qualificar e promover o segmento. Inicialmente, será criado o comitê de trabalho, com representantes da rede de saúde, do trade turístico e da sociedade civil organizada.

Em seguida, teremos capacitação nos meios de hospedagem, agências de viagens e empresas de receptivo, alcançando também guias e os demais profissionais que atuam na cadeia produtiva, para a qualificação dos serviços. Serão realizadas também ações de promoção em eventos nacionais e internacionais de turismo e de saúde, nos maiores mercados emissores de turistas para o estado.

O projeto visa abrir novas oportunidades no segmento, ampliação do fluxo turístico e incremento dos negócios, gerando mais emprego e renda para os baianos. Se a Bahia ficou conhecida como um dos melhores destinos do planeta para o lazer, agora inicia um novo ciclo para se consolidar como destino do turismo de saúde.

*Maurício Bacelar é secretário de Turismo da Bahia (Setur-BA)