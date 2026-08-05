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TURISMO EM PAUTA

Bahia não cabe em um simples cartão-postal

Viajantes trocam praias badaladas por ecoturismo intenso e rotas do cacau no interior do estado

Miriam Hermes
Por Miriam Hermes
Maurício Bacelar destacou que as potencialidades locais são transformadas em produtos turísticos competitivos
Maurício Bacelar destacou que as potencialidades locais são transformadas em produtos turísticos competitivos - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

O Turismo de Massa, primeiro sistema organizado, perde público para o formato conhecido como Turismo de Experiência, cuja evolução leva ao Turismo Criativo, marcado pela imersão do visitante em eventos, rituais e oficinas. Esse modelo vem crescendo desde a década de 1990, mas foi a partir da mudança comportamental do turista no pós-pandemia que o cenário se consolidou. Esse viajante busca emoção, prioriza autenticidade e quer experiências que agreguem conhecimentos ambientais, históricos e antropológicos às suas vidas. A Bahia oferece tudo isso.

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, destacou que as potencialidades locais são transformadas em produtos turísticos competitivos, com múltiplas opções para atender o novo perfil do visitante. “Surgem novos empreendimentos, temos a ampliação do número de roteiros temáticos e o fortalecimento da atividade no interior, promovendo geração de emprego, renda e inclusão produtiva”.

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Bacelar ressalta que o estado acompanha esse movimento e atua na diversificação da oferta de opções. Além das ações de qualificação profissional, há trabalhos para a promoção dos destinos e estruturação de roteiros, associados à captação de voos e a articulação junto aos municípios. O modelo de turismo que prioriza experiências, segundo ele, tem reflexos importantes para as comunidades, reforça a valorização das tradições e saberes locais e amplia o fluxo, elevando o tempo de permanência do viajante no estado.

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“A Bahia tem 13 zonas turísticas e grande potencial para continuar ampliando a oferta de atrativos”, ressaltou, citando que o trabalho da Setur-BA “é identificar essas vocações e promover sua estruturação para que os visitantes tenham experiências inesquecíveis”.

Presidente da seção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), Wilson Spagnol disse que a alta acima da média nacional do turismo na Bahia está ligado, dentre outros fatores, à pluralidade de ofertas. “Não temos apenas o básico”, afirmou, destacando que hotéis e resorts já oferecem várias opções para experiências especiais.

Paulista, radicado em Porto Seguro há 34 anos, ele aponta que o perfil do novo turista é formado pelo nômade digital, que trabalha de qualquer lugar pela internet, e por grupos familiares que buscam vivências regionais para incrementar as viagens. Para Spagnol, a Bahia tem um diferencial que possibilita a expansão: o bom trabalho entre o setor público e a iniciativa privada, “o que é determinante no processo”. Ele ressaltou que a união pelo setor “é fantástica”, favorecendo a promoção da atividade.

O público mais exigente quer experiências profundas em viagens turísticas. Não basta visitar lugares de alta beleza cênica – é essencial vivenciar realidades diferentes da sua rotina, desfrutar novos sabores, conhecer histórias e personagens. O perfil do novo turista é variado e, de acordo com a idade e preferências pessoais, ele escolhe seus roteiros. A CEO da Top Glamour Viagens e Turismo, Michele Florêncio, define: “Hoje, quem procura a Bahia quer sair do tradicional”.

Ela acrescenta que o visitante busca aventuras com ecoturismo, escalada e trilhas, quer conhecer cafezais, cacau cabruca e produção do chocolate, bem como de vinhos e geleias. Há público interessado, ainda, em vivenciar experiências nas comunidades tradicionais com remanescentes de quilombos e indígenas. “Na Bahia, ele encontra tudo que procura. Temos opções para todos os gostos”, falou, citando praias e montanhas, cachoeiras e trilhas em diferentes biomas, eventos culturais e religiosos, à disposição o ano todo.

As principais origens desses turistas são o Sul do Brasil e países estrangeiros, disse Michele, salientando que “estão descobrindo que o Brasil é mais do que o Rio, e a Bahia é mais do que o Carnaval e outras festas populares”. Ela atribui o desempenho robusto do estado no setor ao trabalho de divulgação no Brasil e exterior e às estruturas de acesso disponibilizadas pelo setor público. “Estamos trazendo este público que quer sair da rotina”, pontuou, ressaltando que a proposta é criar experiências personalizadas nas viagens.

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