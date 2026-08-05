Bahia não cabe em um simples cartão-postal

O Turismo de Massa, primeiro sistema organizado, perde público para o formato conhecido como Turismo de Experiência, cuja evolução leva ao Turismo Criativo, marcado pela imersão do visitante em eventos, rituais e oficinas. Esse modelo vem crescendo desde a década de 1990, mas foi a partir da mudança comportamental do turista no pós-pandemia que o cenário se consolidou. Esse viajante busca emoção, prioriza autenticidade e quer experiências que agreguem conhecimentos ambientais, históricos e antropológicos às suas vidas. A Bahia oferece tudo isso.

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, destacou que as potencialidades locais são transformadas em produtos turísticos competitivos, com múltiplas opções para atender o novo perfil do visitante. “Surgem novos empreendimentos, temos a ampliação do número de roteiros temáticos e o fortalecimento da atividade no interior, promovendo geração de emprego, renda e inclusão produtiva”.

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Bacelar ressalta que o estado acompanha esse movimento e atua na diversificação da oferta de opções. Além das ações de qualificação profissional, há trabalhos para a promoção dos destinos e estruturação de roteiros, associados à captação de voos e a articulação junto aos municípios. O modelo de turismo que prioriza experiências, segundo ele, tem reflexos importantes para as comunidades, reforça a valorização das tradições e saberes locais e amplia o fluxo, elevando o tempo de permanência do viajante no estado.

“A Bahia tem 13 zonas turísticas e grande potencial para continuar ampliando a oferta de atrativos”, ressaltou, citando que o trabalho da Setur-BA “é identificar essas vocações e promover sua estruturação para que os visitantes tenham experiências inesquecíveis”.

Presidente da seção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), Wilson Spagnol disse que a alta acima da média nacional do turismo na Bahia está ligado, dentre outros fatores, à pluralidade de ofertas. “Não temos apenas o básico”, afirmou, destacando que hotéis e resorts já oferecem várias opções para experiências especiais.

Paulista, radicado em Porto Seguro há 34 anos, ele aponta que o perfil do novo turista é formado pelo nômade digital, que trabalha de qualquer lugar pela internet, e por grupos familiares que buscam vivências regionais para incrementar as viagens. Para Spagnol, a Bahia tem um diferencial que possibilita a expansão: o bom trabalho entre o setor público e a iniciativa privada, “o que é determinante no processo”. Ele ressaltou que a união pelo setor “é fantástica”, favorecendo a promoção da atividade.

O público mais exigente quer experiências profundas em viagens turísticas. Não basta visitar lugares de alta beleza cênica – é essencial vivenciar realidades diferentes da sua rotina, desfrutar novos sabores, conhecer histórias e personagens. O perfil do novo turista é variado e, de acordo com a idade e preferências pessoais, ele escolhe seus roteiros. A CEO da Top Glamour Viagens e Turismo, Michele Florêncio, define: “Hoje, quem procura a Bahia quer sair do tradicional”.

Ela acrescenta que o visitante busca aventuras com ecoturismo, escalada e trilhas, quer conhecer cafezais, cacau cabruca e produção do chocolate, bem como de vinhos e geleias. Há público interessado, ainda, em vivenciar experiências nas comunidades tradicionais com remanescentes de quilombos e indígenas. “Na Bahia, ele encontra tudo que procura. Temos opções para todos os gostos”, falou, citando praias e montanhas, cachoeiras e trilhas em diferentes biomas, eventos culturais e religiosos, à disposição o ano todo.

As principais origens desses turistas são o Sul do Brasil e países estrangeiros, disse Michele, salientando que “estão descobrindo que o Brasil é mais do que o Rio, e a Bahia é mais do que o Carnaval e outras festas populares”. Ela atribui o desempenho robusto do estado no setor ao trabalho de divulgação no Brasil e exterior e às estruturas de acesso disponibilizadas pelo setor público. “Estamos trazendo este público que quer sair da rotina”, pontuou, ressaltando que a proposta é criar experiências personalizadas nas viagens.