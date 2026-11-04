Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE

Como viver mais e melhor? Especialistas debatem caminhos para a longevidade

Jornada acontece em Lauro de Freitas; veja detalhes

Redação
Por Redação
Envelhecimento saudável e saúde mental são temas de jornada na Bahia
Envelhecimento saudável e saúde mental são temas de jornada na Bahia - Foto: Imagem gerada por IA

Os desafios de viver mais sem abrir mão da autonomia, da saúde mental e da qualidade de vida estarão no centro dos debates da 2ª Jornada da Longevidade, que acontece no dia 28 de novembro, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Com o tema “Viver mais, viver melhor”, o encontro é promovido pela Longevos Psicologia e pretende ampliar as discussões sobre o envelhecimento humano, reunindo especialistas de diferentes áreas para abordar questões relacionadas à prevenção, aos cuidados com a saúde e à promoção de uma vida mais ativa e saudável.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A programação contará com palestras e troca de experiências entre profissionais e participantes. A proposta é discutir como o aumento da expectativa de vida também exige atenção à saúde física e emocional, à independência e à participação social das pessoas idosas.

Leia Também:

EL NIÑO

Brasil pode enfrentar nova alta da dengue em 2027; veja previsão
Brasil pode enfrentar nova alta da dengue em 2027; veja previsão imagem

SAÚDE

Caneta emagrecedora em comprimido é aprovada no Brasil; veja detalhes
Caneta emagrecedora em comprimido é aprovada no Brasil; veja detalhes imagem

SAÚDE

Pesquisa da USP mostra frutas que podem combater células cancerígenas
Pesquisa da USP mostra frutas que podem combater células cancerígenas imagem

Além de abordar aspectos individuais do envelhecimento, o evento busca estimular reflexões sobre o papel das famílias, dos profissionais de saúde e das instituições na construção de condições que favoreçam uma longevidade com dignidade e bem-estar.

A Jornada é voltada a psicólogos, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, enfermeiros, profissionais de Educação Física e assistentes sociais. Estudantes, cuidadores, familiares de pessoas idosas e demais interessados no assunto também poderão participar.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com acesso pelo perfil da Longevos Psicologia no Instagram, ou diretamente com a organização.

Serviço

O quê: 2ª Jornada da Longevidade 2026

Quando: 28 de novembro (sábado), a partir das 13h

Onde: Auditório do Edifício Villas Business, mezanino, na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, 2576, Condomínio Empresarial Villas Trade Center, Lauro de Freitas

Ingressos: Plataforma Sympla ou WhatsApp (71) 99614-5749

Realização: Longevos Psicologia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

envelhecimento idosos

Relacionadas

Mais lidas