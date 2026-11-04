Como viver mais e melhor? Especialistas debatem caminhos para a longevidade

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Os desafios de viver mais sem abrir mão da autonomia, da saúde mental e da qualidade de vida estarão no centro dos debates da 2ª Jornada da Longevidade, que acontece no dia 28 de novembro, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Com o tema “Viver mais, viver melhor”, o encontro é promovido pela Longevos Psicologia e pretende ampliar as discussões sobre o envelhecimento humano, reunindo especialistas de diferentes áreas para abordar questões relacionadas à prevenção, aos cuidados com a saúde e à promoção de uma vida mais ativa e saudável.

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A programação contará com palestras e troca de experiências entre profissionais e participantes. A proposta é discutir como o aumento da expectativa de vida também exige atenção à saúde física e emocional, à independência e à participação social das pessoas idosas.

Além de abordar aspectos individuais do envelhecimento, o evento busca estimular reflexões sobre o papel das famílias, dos profissionais de saúde e das instituições na construção de condições que favoreçam uma longevidade com dignidade e bem-estar.

A Jornada é voltada a psicólogos, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, enfermeiros, profissionais de Educação Física e assistentes sociais. Estudantes, cuidadores, familiares de pessoas idosas e demais interessados no assunto também poderão participar.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com acesso pelo perfil da Longevos Psicologia no Instagram, ou diretamente com a organização.

Serviço

O quê: 2ª Jornada da Longevidade 2026

Quando: 28 de novembro (sábado), a partir das 13h

Onde: Auditório do Edifício Villas Business, mezanino, na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, 2576, Condomínio Empresarial Villas Trade Center, Lauro de Freitas

Ingressos: Plataforma Sympla ou WhatsApp (71) 99614-5749

Realização: Longevos Psicologia