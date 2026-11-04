Pesquisa da USP mostra frutas que podem combater células cancerígenas

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

​Testes de laboratório conduzidos por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) demonstraram que fibras extraídas da polpa da pitanga e do cambuci conseguiram diminuir em até 90% a viabilidade de células de câncer colorretal.

O trabalho integra as investigações do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Alimentos Funcionais (INCT FoRC), focado no mapeamento e uso de frutos nativos do Brasil para a criação de novos insumos para o setor alimentício.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

​Nos ensaios in vitro, os extratos fibrosos da pitanga provocaram quedas de 20% a 90% na sobrevida das linhagens tumorais.

Já o material obtido do cambuci levou a um decréscimo entre 20% e 60%, quando comparado ao grupo de controle que não recebeu o tratamento.

​Apesar dos índices expressivos, os achados possuem caráter preliminar e ainda aguardam publicação em periódico científico revisado por pares.

Como os testes foram restritos a modelos celulares — sem etapas executadas em modelos animais ou voluntários humanos —, não é possível afirmar que a ingestão direta dessas frutas previna ou cure a doença.

​Comportamento dos compostos

​Sob a liderança do professor João Paulo Fabi, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP (FCF-USP), os cientistas isolaram as fibras solúveis presentes na polpa de ambas as espécies, concentrando-se nas pectinas — macromoléculas responsáveis pela rigidez estrutural dos frutos.

​O mapeamento bioquímico revelou características distintas:

​Cambuci: apresenta uma fração fibrosa constituída predominantemente por pectinas.

​Pitanga: combina pectinas e hemiceluloses na matriz vegetal.

​Para isolar o efeito específico das fibras, a equipe purificou as amostras, removendo outros agentes biologicamente ativos, como compostos fenólicos e carotenoides.

Em seguida, as culturas de células cancerígenas foram submetidas a três níveis de concentração das fibras (0,1%, 0,25% e 0,5%), com avaliações aos intervalos de 24, 48 e 72 horas.

​Os declínios populacionais das células tumorais apresentaram relevância estatística. No caso da pitanga, a resposta foi dose e tempo-dependente: quanto maior o volume de fibras e a duração da exposição, menor foi a sobrevivência celular.

O cambuci também induziu a redução, porém sem registrar a mesma correlação direta entre dosagem e tempo.

​Em contrapartida, ensaios paralelos realizados com pectinas cítricas integrais não provocaram impacto sobre a mortalidade das células nas mesmas dosagens.

Para os autores, o contraste indica que a resposta biológica depende da arquitetura molecular e das especificidades estruturais das fibras dos frutos tropicais, e não apenas do volume aplicado.

​Mecanismos de ação

​A equipe trabalha agora para identificar as rotas moleculares envolvidas no fenômeno. As hipóteses centrais investigam se as fibras disparam a apoptose (morte celular programada) ou se promovem um bloqueio no ciclo de divisão celular, interrompendo a proliferação do tumor.

​A projeção é que a fase de testes pré-clínicos se estenda pelos próximos dois a três anos, evoluindo de ensaios celulares adicionais para testes em modelos animais.

O grupo prevê ainda mapear a interação dessas substâncias com a microbiota intestinal, analisando como as variações de solubilidade e composição alteram o processo de fermentação bacteriana no cólon.

Frutas como a uvaia devem entrar no escopo das próximas etapas.

​Impactos no setor alimentício

​Além da vertente médica, o projeto visa fomentar o aproveitamento econômico da flora nacional.

O domínio sobre a extração dessas frações abre caminho para reaproveitar subprodutos do processamento industrial de frutas que possuem alta perceptibilidade de perda.

​Tanto a pitanga quanto o cambuci são espécies climatéricas restritas, ou seja, precisam ser colhidas maduras e perdem qualidade rapidamente.

Estocagem e comercialização

Atualmente, a estocagem e comercialização dependem do congelamento imediato para abastecer a produção de polpas, sorvetes e sucos.

O desenvolvimento de processos de secagem e purificação de fibras surge como alternativa para agregar valor e diversificar as aplicações na indústria.

​Paralelamente, o INCT FoRC atua junto a produtores rurais para transferir os dados obtidos sobre a química dos frutos para o campo.

A meta é aperfeiçoar os manejos de colheita, maturação e conservação pós-colheita, minimizando desperdícios na cadeia produtiva à medida que as tecnologias de processamento forem consolidadas.