Brasil pode enfrentar nova alta da dengue em 2027; veja previsão

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O Brasil pode registrar um aumento de 20% a 40% nos casos de dengue em 2027, em meio aos possíveis impactos do climático El Niño. A projeção foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 4, e também aponta para o risco de crescimento de outras arboviroses, como a chikungunya.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a expectativa é de aumento nas infecções, mas destacou que a intensidade pode variar entre as regiões do país, conforme as condições climáticas e epidemiológicas.

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"É lógico que ela pode ter intensidade maior em algumas regiões, onde você vai ter maior seca, como no semiárido e na Amazônia", afirmou.

Segundo Padilha, a previsão considera não apenas os efeitos do El Niño, mas também a própria dinâmica de circulação do vírus da dengue. Como houve redução de casos nos últimos dois anos, parte da população pode estar mais suscetível a determinados sorotipos da doença.

Fiocruz também projeta aumento de casos de dengue

Um relatório divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no início de outubro, estimou cerca de 1,5 milhão de casos prováveis de dengue em 2027, número próximo ao registrado em 2025, quando o país contabilizou 1,66 milhão de infecções prováveis. A projeção inicial não considerava os possíveis impactos do El Niño.

Mesmo sem contabilizar os efeitos do El Niño, a estimativa da Fiocruz supera os números registrados em 2026. Desde janeiro, o Brasil contabilizou 489.197 casos prováveis de dengue, segundo o painel do Ministério da Saúde.