OMS alerta para urgência de tratado global sobre pandemias

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O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, pediu que os países concluam as negociações de um anexo do Acordo sobre Pandemias, adotado em maio de 2025. O pedido aconteceu nesta segunda-feira, 2.

Adhanom pontuou que a finalização do documento é necessária para que o tratado entre em vigor e fortaleça a preparação e a resposta internacional a futuras emergências sanitárias.

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Ele afirmou, durante a abertura da nona reunião do Grupo de Trabalho Intergovernamental (IGWG), em Genebra, na Suíça, que a conclusão das negociações é uma medida importante para proteger a população mundial. O encontro ocorre até 13 de novembro.

O principal ponto pendente é o anexo sobre Acesso a Patógenos e Compartilhamento de Benefícios (PABS, na sigla em inglês). O mecanismo busca estabelecer regras para o compartilhamento de amostras de agentes infecciosos e informações sobre patógenos, além de garantir uma distribuição mais equitativa dos benefícios resultantes, como vacinas e tratamentos.

“Uma ameaça patogênica em qualquer lugar pode se tornar uma ameaça em todos os lugares”, afirmou o diretor-geral.

Além disso, ele citou o surto de hantavírus registrado neste ano e a epidemia de ebola na República Democrática do Congo como exemplos de ameaças que exigem cooperação entre os países.

De acordo com Tedros, a pandemia de Covid-19 mostrou os riscos da falta de equilíbrio no acesso a recursos de saúde.

Ele ressaltou que, embora vacinas tenham sido desenvolvidas em tempo recorde, muitos países ficaram esperando enquanto outros garantiram doses em quantidade superior às próprias necessidades.

Para o diretor-geral, essa desigualdade provocou mortes, prolongou a pandemia e aumentou o risco de surgimento de novas variantes do coronavírus.

Desde a crise sanitária, a OMS e parceiros internacionais adotaram iniciativas para reforçar a segurança global em saúde, incluindo mecanismos de vigilância, desenvolvimento de vacinas, compartilhamento de amostras de patógenos e ampliação da capacidade de resposta a emergências.

Negociações devem terminar em acordo

Tedros pediu que os representantes dos países participem das negociações com o objetivo de chegar a uma conclusão.

Ele também recomendou que as delegações diferenciem os pontos considerados essenciais daqueles em que é possível demonstrar flexibilidade.

É preciso chegar a um consenso sobre um sistema que funcione, que garanta equidade e que possa ser aprimorado à medida que aprendemos com a experiência.

O diretor-geral pontuou que a prioridade deve ser a saúde pública e que o sucesso do anexo deverá ser avaliado pela capacidade de permitir uma resposta mais rápida e justa diante de uma nova ameaça de pandemia.

O Acordo sobre Pandemias foi adotado pelos Estados-membros da OMS em maio de 2025. A conclusão do anexo PABS é necessária para que o documento possa entrar em vigor.