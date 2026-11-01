Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE

Câncer de pulmão: remédio pode evitar avanço da doença por até sete anos

Comprimido de via oral é aprovado pela Anvisa

Victoria Isabel
Por
Câncer de pulmão
Câncer de pulmão - Foto: Freepik

Um medicamento oral utilizado no tratamento do câncer de pulmão pode manter a doença sem progressão por até sete anos em parte dos pacientes. A conclusão é de um estudo publicado na revista científica Annals of Oncology, da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, que avaliou o uso do Lorbrena.

O ensaio clínico internacional CROWN acompanhou 296 pessoas, com idade média de 59 anos. Do total de participantes, 59% eram mulheres e 41% homens. Além disso, 95% tinham adenocarcinoma e não haviam recebido tratamento prévio.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com os resultados, 55% dos pacientes que sobreviveram permaneceram sem progressão da doença durante os sete anos de acompanhamento. Entre aqueles que completaram dois anos sem avanço do câncer, a probabilidade de continuar nessa condição até o sétimo ano foi de 79%.

Outro resultado apontado pela pesquisa foi a ausência de novos eventos cerebrais após os primeiros 30 meses de tratamento.

Para quem o medicamento é indicado?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o Lorbrena em 2021 para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (CPNPC) avançado e positivo para a quinase do linfoma anaplásico (ALK+).

No estudo, os participantes utilizaram um comprimido de 100 miligramas por dia. O medicamento é administrado por via oral e deve ser tomado diariamente.

Leia Também:

SAÚDE

Novembro Azul: câncer de próstata mata 50 homens no dia; diz SBU
Novembro Azul: câncer de próstata mata 50 homens no dia; diz SBU imagem

SAÚDE

Treinar demais pode alterar substâncias do cérebro?
Treinar demais pode alterar substâncias do cérebro? imagem

SAÚDE

Bahia registra aumento de 54,5% nos casos de obesidade em dez anos
Bahia registra aumento de 54,5% nos casos de obesidade em dez anos imagem

A bula prevê ajustes de dose para pacientes com problemas graves no fígado ou nos rins e contraindica o uso em associação com determinados medicamentos.

No Brasil, o Lorbrena é comercializado por cerca de R$ 40 mil a caixa com 30 comprimidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

câncer de pulmão medicamento remédio

Relacionadas

Mais lidas