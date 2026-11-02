Cientistas criam “robô serpente” para examinar intestino delgado

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Pesquisadores norte-americanos desenvolveram um novo robô capaz de percorrer o interior do intestino delgado de forma mais profunda. A tecnologia é inspirada na movimentação de serpentes.

Criada por engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, o robô tem como objetivo tornar o diagnóstico e o tratamento de condições na região mais rápidos.

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A ideia é que o robô desenvolva as seguintes funções:

Registrar imagens;

Liberar medicamentos no intestino;

Coletar amostras para biópsia;

Remover pequenos pólipos.

O dispositivo foi projetado para ser inserido no corpo pela boca ou pelo reto.

A criação e seus desdobramentos atuais tiveram os resultados publicados na revista Science Robotics na última quarta-feira, 28.

Inspiração em uma serpente não foi à toa

As regiões mais profundas do intestino delgado são alguns dos locais do corpo mais difíceis de alcançar, pois o órgão tem mais de seis metros de comprimento e cerca de 2,5 centímetros de diâmetro.

Devido a essas medidas, os cientistas pensaram em um robô com movimentação semelhante à de uma serpente.

O fato de a superfície do intestino ser escorregadia facilita ainda mais a locomoção do dispositivo na região.

A nova tecnologia foi desenvolvida com câmaras infláveis para fazer o robô se alongar e se curvar, a depender da direção.

Além disso, há balões nas extremidades que se expandem e se contraem de forma alternada, facilitando o avanço do dispositivo no intestino.

O robô possui ainda revestimentos específicos nas peças que criam um efeito de escamas e aumentam a aderência da tecnologia à superfície.

Componentes eletrônicos e controle externo permitem a um operador controlar o movimento do robô em passagens mais estreitas e acentuadas.

Testes e aprimoramentos

Os testes realizados em animais demonstraram a capacidade de locomoção do robô. O dispositivo alcançou cerca de dois metros no interior do intestino delgado.

Por outro lado, ainda falta aprimorar algumas etapas para que, de fato, a tecnologia possa ser usada em pacientes humanos.