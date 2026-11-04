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Caneta emagrecedora em comprimido é aprovada no Brasil; veja detalhes

O medicamento é uma nova versão da Wegovy e também tem semaglutida como princípio ativo

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Ilustrativa | Freepik

A primeira "caneta emagrecedora" em comprimido foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta quarta-feira, 4. O medicamento é uma nova versão da Wegovy, da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk e, assim como a original, tem como princípio ativo a semaglutida.

Igual à versão injetável, o fármaco também atua na regulação do apetite e da ingestão alimentar, promovendo redução do peso corporal e melhora de parâmetros metabólicos associados à obesidade, conforme pontua a Anvisa. Ele é indicado para pacientes com:

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  • Obesidade (IMC ≥30 kg/m²);
  • sobrepeso (IMC ≥27 kg/m² a <30 kg/m²).

No entanto, diferente da injeção, que também é liberada para uma comorbidade associada ao peso a partir dos 12 anos, o medicamento oral pode ser consumido apenas por adultos.

Como o remédio é utilizado?

A indicação é de que o Wegovy oral seja administrado uma vez ao dia. Ele também precisa ser consumido com aumento gradual da dose utilizada, iniciando em 1,5 mg, avançando para 4 mg, depois 9 mg, até atingir a dose diária de manutenção recomendada, de 25 mg.

Além disso, o medicamento precisa ser tomado em jejum, com uma pequena quantidade de água, aguardando-se pelo menos 30 minutos antes da ingestão de alimentos, bebidas ou outros remédios.

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Como funcionou a aprovação?

Segundo a Anvisa, a nova apresentação oferece "mais flexibilidade terapêutica aos pacientes e profissionais de saúde, o que inclui a possibilidade de transição entre as formulações oral e subcutânea (injetável), quando clinicamente apropriado, de acordo com as orientações aprovadas em bula".

A agência aprovou os resultados do estudo clínico de fase 3 chamado OASIS 4, que avaliou a eficácia da semaglutida oral na dosagem de 25 mg em adultos com obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades. O levantamento aponta que após 64 semanas de tratamento, a medicação contou com uma perda média de 13% do peso.

Além da redução na balança, a medicação promoveu melhora em diversos marcadores de saúde cardiometabólica dos pacientes. Para comparação, o Wegovy injetável, no estudo também de fase 3 chamado STEP-4, levou a uma perda de peso de aproximadamente 17,4% após 68 semanas.

Novo medicamento pode ser aprovado

Em fase de testes, outro novo medicamento oral que também pertence à classe das "canetas emagrecedoras", pode ser aprovado em breve no Brasil. Chamada formalmente de análogos de GLP-1, a orforgliprona é comercializada com o nome de Foundayo nos Estados Unidos.

A Anvisa está realizando análises e deve revelar o resultado em breve. Nesse caso, ele é produzido pela farmacêutica Eli Lilly, a mesma do Mounjaro (tirzepatida).

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anvisa semaglutida Wegovy

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