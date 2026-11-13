CORONAVÍRUS
Covid-19 em alta: Fiocruz aponta avanço de SRAG e especialistas explicam sintomas
Boletim da Fiocruz aponta retomada de SRAG em cinco estados; infectologista explica por que quadro clínico se assemelha a um resfriado forte
O monitoramento epidemiológico mais recente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) acendeu o alerta em cinco estados brasileiros — São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso e Santa Catarina —, onde foi registrada a retomada do crescimento nas ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associadas à Covid-19.
Embora os índices gerais permaneçam distantes dos picos históricos da pandemia, o coronavírus já responde por 24,1% dos óbitos com identificação viral nas últimas quatro semanas analisadas, consolidando-se como a segunda maior causa de mortalidade entre os vírus respiratórios monitorados no país.
Imunidade híbrida e o novo perfil dos sintomas
Apesar da circulação viral intensificada, especialistas tranquilizam quanto ao risco de sobrecarga nas unidades de terapia intensiva. Segundo o Dr. Paulo Antônio Friggi de Carvalho, infectologista do Hospital Estadual de Franco da Rocha, a combinação entre infecções passadas e a ampla cobertura vacinal formou uma barreira imunológica robusta na população.
"Esse escudo imunológico impede, na imensa maioria das pessoas saudáveis, ou mesmo as mais vulneráveis com ciclo vacinal completo e atualizado, o comprometimento pulmonar agressivo que outrora sobrecarregava as UTIs", explica o infectologista Paulo Friggi.
No aspecto clínico, o perfil da doença mudou drasticamente. Sintomas marcantes do início da crise sanitária, como a perda repentina de olfato ou paladar e a falta de ar precoce, tornaram-se raros. O quadro atual concentra-se nas vias superiores, assemelhando-se a um resfriado forte:
- Dor de garganta acentuada;
- Congestão nasal e coriza;
- Tosse seca;
- Indisposição muscular e febre moderada.
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Quando testar e os sinais de alerta
Devido à semelhança com outras viroses respiratórias sazonais, especialistas reforçam a importância do diagnóstico precoce. A recomendação é realizar o teste rápido de antígeno ou o RT-PCR preferencialmente entre o segundo e o quarto dia do surgimento dos sintomas.
Caso haja confirmação positiva, a orientação é manter isolamento domiciliar nos primeiros cinco dias e utilizar máscaras (cirúrgicas ou PFF2) ao redor de grupos vulneráveis, como idosos e pacientes crônicos.
Procure atendimento médico imediato se apresentar:
- Falta de ar progressiva;
- Dor persistente no tórax ao respirar;
- Febre alta incontrolável por antitérmicos;
- Sonolência extrema.