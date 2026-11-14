Ganho de massa muscular sem terrorismo: veja como deve funcionar o plano alimentar

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O ganho de massa muscular vai muito além da escolha de um bom suplemento ou de calcular a quantidade exata de proteína para consumir no dia. Cada pessoa possui uma rotina única, uma história alimentar e objetivos específicos. Por isso, na coluna de hoje, vamos conversar sobre a importância do acompanhamento nutricional individualizado.

Você já ficou tentada a acreditar em promessas milagrosas da internet para definir o corpo em pouquíssimas semanas? A culpa não é sua. Vivemos na era da hiperinformação, onde a desinformação pode vir de todos os lados — e muitas vezes está à venda.

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O problema é que, para além dos riscos à saúde provocados por dietas extremas, esse cenário gera um ciclo exaustivo de frustração e efeito sanfona. E é aqui que ter um profissional de nutrição te acompanhando faz toda a diferença para não cair na armadilha dos falsos atalhos.

Emagrecimento e hipertrofia não são fruto de milagre

O trabalho do nutricionista é individualizar a rota. A partir de uma avaliação, o profissional vai construir uma estratégia para alcançar o objetivo desejado que faça sentido para a realidade daquele paciente.

Antes de elaborar qualquer planejamento alimentar, é preciso investigar:

Objetivos,

Histórico de peso,

Hábitos alimentares,

Rotina profissional,

Horários de treino,

Qualidade do sono,

Funcionamento intestinal, e

Preferências individuais.

Essas informações ajudam a identificar obstáculos e estabelecer prioridades.

Também é preciso avaliar peso, altura, medidas corporais, histórico de evolução e análise da composição corporal por métodos apropriados, como a bioimpedância (quando indicado).

Com essas informações em mãos, o próximo passo é estabelecer metas realistas.

O cálculo das necessidades nutricionais do paciente

Para crescer de forma saudável, não basta aumentar indiscriminadamente o consumo de proteína. A ingestão proteica deve ser calculada de acordo com o seu peso, objetivo, volume de treino, rotina alimentar e particularidades individuais.

Também é preciso avaliar se os carboidratos estão suficientes para sustentar o desempenho e repor o glicogênio.

Além disso, é válido incluir gorduras em quantidades adequadas para fornecer energia, auxiliar na absorção de vitaminas e manter o bom funcionamento do organismo.

A proposta do acompanhamento nutricional é equilibrar a ingestão de nutrientes e evitar restrições desnecessárias.

O plano alimentar precisa ser individualizado

As refeições devem ser organizadas de acordo com a rotina, o orçamento e a disponibilidade para cozinhar do paciente.

O profissional de nutrição vai ajudar inserir na rotina alimentos acessíveis e saudáveis, porque fazer dieta não precisa ser sinônimo de gastos excessivos.

Com o foco em hipertrofia, também é preciso ter atenção com as escolhas alimentares antes e depois do treino.

Como costumo organizar as refeições de pré e pós-treino dos pacientes?

A refeição pré-treino varia conforme o horário, a intensidade do exercício, o tempo de digestão e a tolerância individual, podendo ser uma refeição completa ou um lanche.

No pós-treino, considero o que foi ingerido antes e o intervalo até a próxima refeição completa.

Usar suplemento não é uma regra do acompanhamento nutricional

O Whey Protein não precisa fazer parte de toda estratégia alimentar com foco no ganho de massa muscular. Esse suplemento só entra em cena quando a alimentação diária não é suficiente para atingir a meta estipulada de proteína.

O foco deve ser na necessidade real do paciente — avaliando custo, tolerância digestiva e a avaliação adequada dos rótulos dos suplementos. Não dá para consumir whey apenas por moda ou olhando somente o peso do pó em cada dose ingerida.

Dieta não funciona se for feita apenas de segunda a sexta

O plano alimentar precisa funcionar nos dias úteis, nos finais de semana e em compromissos sociais.

Em minha prática clínica, busco educar o paciente para que ele entenda o motivo de cada escolha e desenvolva autonomia alimentar a longo prazo.

A ideia é que ele consiga ter conhecimentos aplicáveis para fazer boas escolhas quando a rotina mudar, sem depender de uma lista rígida de alimentos.

Acompanhamento da evolução e ajustes no planejamento

O sucesso não deve ser definido apenas pelo número da balança. Para quem busca hipertrofia, é preciso considerar o desempenho, a evolução das medidas, a composição corporal e a capacidade de manter os hábitos.

Com base nesse acompanhamento, é possível fazer os ajustes necessários para que os objetivos individuais sejam alcançados e até superados.