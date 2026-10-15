Estudo revela que técnica mais usada em academia não funciona

Você sai esgotado da academia todos os dias? Cuidado, a ciência explica que investir em treinos de musculação com técnicas mais complexas não é sinônimo de aceleração de resultados.



Uma meta-análise publicada na Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) em 2026 avaliou a eficácia de técnicas avançadas (como o drop sets, rest-pause, repetições mais lentas) no ganho de massa muscular.



Para isso, os pesquisadores compilaram 23 estudos científicos com adultos experientes em treinamento de força. A pesquisa comparou diretamente essas metodologias com o modelo de séries convencionais.

Técnicas avançadas de treino aumentam a hipertrofia?

De acordo com o levantamento, a diferença entre os métodos mostrou-se muito pequena e não foi considerada estatisticamente significativa. O tamanho do efeito foi de 0,046, um valor próximo de zero.



O intervalo de confiança variou de -0,057 a 0,149, indicando que o resultado poderia ir de uma pequena vantagem para o treino tradicional a uma pequena vantagem para os métodos avançados.



O único método que demonstrou uma ligeira vantagem para ganho de massa foi o rest-pause (pausas curtas de 10 a 15 segundos entre repetições ao limite).

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Em termos práticos, os dados encontrados indicam que mudar a maneira de organizar uma série não garante, por si só, um crescimento muscular maior.

O que realmente impulsiona o ganho de massa muscular?

A meta-análise também sinaliza que o treinamento de resistência é a principal intervenção não farmacológica para promover a hipertrofia muscular, o desempenho neuromuscular e a saúde musculoesquelética a longo prazo.



Um treinamento de resistência não se define por exercícios específicos, mas pela forma como as atividades são realizadas. O objetivo principal é aumentar a capacidade do corpo suportar atividades prolongadas ou com um número elevado de repetições, geralmente acima de 15 a 20 movimentos por série.

Para além da organização do treino, a alimentação adequada e outras mudanças de hábito (hidratação, descaso, etc) também são importantes para o resultado.

Estudo aponta quais são os melhores métodos para ganho de força

Se para hipertrofia o resultado empata, para o ganho de força os métodos avançados levaram uma vantagem moderada e estatisticamente relevante (g=0.351g=0.351).

Segundo o estudo, o destaque é para os treinos de sobrecarga excêntrica e o baseado em velocidade (usa tecnologia para monitorar a velocidade de execução de cada movimento em tempo real). Os dois se provaram superiores para gerar adaptações neuromusculares de força.

Quando é melhor investir em treinos avançados?

A maior vantagem de investir em técnicas avançadas, como drop set e rest-pause, é acumular o mesmo volume de trabalho na metade do tempo.

Para quem tem pouco tempo para treinar, usar drop sets permite igualar os ganhos de uma sessão longa em poucos minutos. Porém, se prefere séries tradicionais com descanso adequado, segundo o levantamento, obterá o mesmo crescimento muscular.