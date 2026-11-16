SAÚDE
Covid-19: Parei na 5ª dose, e agora? Entenda como está a vacinação na Bahia
Saiba postos de saúde que estão ofertando o imunizante
Mesmo depois de receber quatro ou cinco doses contra a Covid-19 e quase oito anos do início da pandemia, parte da população ainda tem dúvidas sobre a necessidade de continuar se vacinando.
Com o fim das campanhas emergenciais de vacinação em massa, a imunização passou a seguir estratégias regulares, com recomendações específicas para crianças, idosos, gestantes e pessoas com maior risco de desenvolver complicações da doença.
Em 2026, a vacina continua disponível pelo SUS, mas a indicação de novas doses depende da idade, do histórico vacinal e das condições de saúde de cada pessoa. Por isso, quem parou na quinta dose não deve considerar automaticamente que precisa de uma sexta aplicação. O primeiro passo é verificar se faz parte de algum dos grupos contemplados pelo calendário atual do Ministério da Saúde.
Quem precisa tomar novas doses?
A vacinação periódica contra a Covid-19 é direcionada principalmente aos grupos considerados prioritários, que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença. Entre eles estão:
- Idosos com 60 anos ou mais: devem manter a vacinação atualizada, com recomendação de uma dose a cada seis meses.
- Gestantes: devem receber uma dose a cada gestação.
- Pessoas imunocomprometidas: precisam seguir o esquema específico indicado para esse grupo, conforme avaliação e histórico vacinal.
- Crianças de seis meses a menores de cinco anos: devem completar o esquema inicial recomendado para a faixa etária.
- Outros grupos especiais: incluem pessoas com comorbidades, deficiência permanente, trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade e indivíduos que vivem em instituições de longa permanência, entre outros.
Já quem tem entre 5 e 59 anos, não apresenta condições que o incluam nos grupos prioritários e já recebeu doses anteriormente não precisa buscar automaticamente um novo reforço.
A recomendação é conferir a caderneta e procurar orientação em uma unidade de saúde quando houver dúvida sobre a situação vacinal.
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Onde encontrar a vacina hoje na capital?
Em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que a vacinação contra a Covid-19 está disponível em 160 salas da rede municipal de saúde. A oferta segue as recomendações do Ministério da Saúde e é destinada aos públicos contemplados pela estratégia de imunização.
A orientação é procurar uma unidade básica de saúde ou sala de vacinação da rede municipal para verificar a disponibilidade do imunizante e confirmar se o posto atende à faixa etária e ao grupo do usuário. Como a distribuição das doses pode variar, é importante confirmar a oferta antes de se deslocar.
Quais são os horários de atendimento?
De acordo com a SMS, as salas de vacinação da rede municipal funcionam, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.
A população deve observar que o horário de funcionamento pode variar em ações especiais e pontos de vacinação instalados em locais de grande circulação. Por isso, a recomendação é confirmar o atendimento da unidade escolhida antes da visita.
Quais documentos levar?
Para facilitar o atendimento, a orientação é comparecer ao posto com:
- Documento oficial de identificação com foto;
- CPF ou Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS);
- Caderneta ou cartão de vacinação, caso tenha;
- Comprovantes ou documentos que ajudem a demonstrar a condição de saúde ou o pertencimento a um grupo prioritário, quando necessário.
A falta da caderneta de vacinação não deve impedir a pessoa de buscar orientação. O Ministério da Saúde informa que o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde podem ser utilizados para identificação.
Levar o histórico disponível, seja impresso ou digital, ajuda a equipe a conferir as doses anteriores e evitar aplicações fora do intervalo recomendado.
Cheguei ao posto e não sei qual dose tomar. O que fazer?
Quem não sabe quantas doses recebeu ou não lembra quando tomou a última vacina deve informar essa situação à equipe da sala de vacinação. A decisão sobre a aplicação não deve ser tomada apenas com base na quantidade de doses de que a pessoa se recorda.
No atendimento, a equipe deve conferir os documentos apresentados, consultar os registros disponíveis nos sistemas de informação e avaliar a caderneta de vacinação, quando houver. Também é importante informar a idade, a existência de comorbidades, gravidez, imunocomprometimento e outras condições que possam alterar a recomendação.
A partir dessas informações, o profissional verifica se a pessoa pertence a um grupo prioritário, qual esquema é indicado e se o intervalo necessário entre as doses já foi cumprido. Caso o histórico não esteja disponível ou haja alguma dúvida, a equipe pode orientar a busca de registros e avaliar a situação antes de definir a aplicação.
Por isso, quem parou na quinta dose não precisa chegar ao posto pedindo especificamente uma sexta. O mais importante é apresentar o histórico vacinal e informar suas condições de saúde para receber a orientação correta.