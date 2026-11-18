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A elevação nos níveis de glicose no sangue representa um período de intervenção para impedir o avanço do diabetes. Dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF) apontam que 589 milhões de adultos convivem com a condição no mundo, com projeção de atingir 853 milhões de pessoas até 2050. No Brasil, o número chega a 16,6 milhões de adultos.

O crescimento está ligado ao envelhecimento da população, ao aumento nos índices de obesidade, ao sedentarismo e a fatores socioeconômicos. Na Atenção Primária à Saúde, a identificação de fatores de risco e a alteração de hábitos de vida são as frentes utilizadas para frear a progressão da doença.

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O papel do pré-diabetes e a busca pela remissão

O pré-diabetes ocorre quando a concentração de glicose ultrapassa os valores de referência, mas não atinge os parâmetros diagnósticos do diabetes.

Segundo Leonardo Demambre Abreu, médico de família e comunidade da Amparo Saúde (empresa de gestão de saúde populacional do ecossistema Grupo Sabin), essa etapa permite a reversão do quadro antes da instalação da doença.

Nos casos em que o diabetes tipo 2 já foi diagnosticado, o acompanhamento clínico adota o conceito de remissão em substituição ao termo cura.

A remissão é caracterizada pela manutenção da hemoglobina glicada abaixo de 6,5% durante um período mínimo de três meses após a interrupção dos medicamentos hipoglicemiantes, resultado obtido por meio de mudanças no estilo de vida ou cirurgia metabólica.

Pilares para prevenção e controle glicêmico

Estudos clínicos demonstram que intervenções estruturadas na rotina reduzem em cerca de 58% a incidência de diabetes tipo 2 em pessoas classificadas como de alto risco. As diretrizes médicas incluem:

Alimentação : consumo de alimentos naturais e fontes de fibras.

: consumo de alimentos naturais e fontes de fibras. Atividade física : realização de, no mínimo, 150 minutos por semana de exercícios em intensidade moderada.

: realização de, no mínimo, 150 minutos por semana de exercícios em intensidade moderada. Controle corporal : manutenção do peso dentro das faixas de referência e combate ao sedentarismo.

: manutenção do peso dentro das faixas de referência e combate ao sedentarismo. Hábitos complementares : regularidade na qualidade do sono e interrupção do tabagismo.

: regularidade na qualidade do sono e interrupção do tabagismo. Monitoramento : realização periódica de consultas e acompanhamento de parâmetros clínicos.

Exames laboratoriais e monitoramento de sintomas

O avanço da idade reduz a massa muscular e altera a sensibilidade à insulina, funcionando como fator de risco, mas a adoção de hábitos de saúde reduz a probabilidade de desenvolvimento da doença.

Como o pré-diabetes e a fase inicial do diabetes tipo 2 não manifestam sinais físicos, o rastreamento ocorre por meio de exames laboratoriais de rotina.

Glicemia em jejum : registra a concentração de açúcar no sangue no momento da coleta, funcionando como um retrato pontual.

: registra a concentração de açúcar no sangue no momento da coleta, funcionando como um retrato pontual. Hemoglobina glicada (HbA1c): calcula a média dos níveis de glicose nos últimos três meses, fornecendo um panorama do comportamento metabólico no período.

Sinais de alerta em estágios avançados

Quando a alteração glicêmica evolui sem controle, o organismo manifesta sintomas que exigem avaliação médica:

Sede em excesso;

Aumento na frequência urinária;

Cansaço;

Perda de peso sem causa aparente;

Visão embaçada.

De acordo com Leonardo Demambre Abreu, pessoas com fatores de risco devem manter a rotina de exames mesmo na ausência de sintomas, pois pacientes com diabetes tipo 2 podem permanecer anos sem perceber alterações no organismo.

Gestão populacional na Atenção Primária

O acompanhamento contínuo utiliza análise de dados para monitorar pacientes diagnosticados. Na operação da Amparo Saúde, equipes verificam mensalmente os resultados e as datas dos últimos exames de hemoglobina glicada.

Pacientes que apresentam índices fora das metas estabelecidas recebem contato da equipe assistencial para reavaliação clínica e ajuste no plano de cuidado, integrando educação em saúde e monitoramento preventivo para evitar complicações decorrentes da doença.