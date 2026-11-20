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Entre a segunda-feira, 23 e o sábado, 27, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) promoverá a Semana do Doador de Sangue, nas unidades de Salvador e do interior do estado.

Com o tema “Doar faz parte da minha identidade”, a campanha tem como objetivo incentivar a doação regular. O cantor Buja Ferreira, vocalista da Timbalada, é o embaixador da iniciativa.

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Durante a programação, acontecerá apresentações musicais, distribuição de brindes, Feira das Empreendedoras e serviços de corte de cabelo, maquiagem e artesanato. O ponto alto, será na quarta-feira, 25, - Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue -, às 11h, quando Buja participará do projeto Música que Cura, na sede da Hemoba, em Salvador.

Buja Ferreira, da Timbalada, fará participação na quarta-feira, 25, às 11h - Foto: Divulgação Hemoba

Também estão previstas apresentações do Coral da Sesab, no dia 23, às 9h30; do Coral Nair Torres, no dia 25, às 14h30; e do músico Adler Rabelo, no dia 27, às 9h30.

Importância da doação

Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população brasileira tem o hábito de doar sangue regularmente. Este percentual está abaixo do recomendado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

O órgão considera ideal que o número de doadores gire em torno dos 3% e 5%, média de países europeus.

Conforme a Hemoba, os sangues doados atendem pacientes em emergências, pessoas com câncer e doenças hematológicas, além de pacientes que necessitam de transfusões durante cirurgias.

Onde doar em Salvador

As unidades fixas da Hemoba funcionam nos seguintes horários:

Hemocentro Coordenador: segunda a sexta, das 7h30 às 18h30; sábado, das 7h30 às 16h30.

Hospital do Subúrbio: segunda a sexta, das 7h30 às 16h30.

Hospital Roberto Santos: segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Hospital Santo Antônio (OSID): segunda a sexta, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Os endereços e horários das unidades do interior estão disponíveis em: https://www.ba.gov.br/hemoba/onde-doar.

Quem pode doar?

É necessário ter entre 16 e 69 anos

Menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável legal.

Pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde

A primeira doação deve ocorrer até os 60 anos

Pessoas acima de 70 anos que já são doadoras podem continuar após avaliação médica

Normas para doar

Para doar, o voluntário deve estar alimentado, evitar alimentos gordurosos nas três horas anteriores, não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a coleta e não fumar nas duas horas anteriores.

Também é necessário ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior e aguardar duas horas após o almoço para doar.