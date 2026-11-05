Hemoba amplia pontos de doação de sangue na Bahia em novembro

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A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) ampliará o atendimento em seus pontos de coleta no interior da Bahia durante todo o mês de novembro, em novas edições do Sabadão Solidário. Saiba quais são os municípios participantes.

Segundo o hemocentro, o objetivo é incentivar a doação voluntária de sangue e o cadastro de doadores de medula óssea.

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Unidades participantes do Sabadão Solidário

A iniciativa começa neste sábado, 7, na Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Senhor do Bonfim, das 7h30 às 11h30.

No dia 21 de novembro, o Hemocentro Regional de Barreiras promove uma campanha externa de coleta de sangue em Luís Eduardo Magalhães, das 7h30 às 12h.

Já no dia 28 de novembro, um número maior de unidades participará da ação, com atividades nos seguintes locais:

Além das unidades participantes do Sabadão Solidário, a Hemoba mantém atendimento regular aos sábados em Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Camaçari.

Na capital baiana, o Hemocentro Coordenador (HC) funciona normalmente aos sábados, das 7h30 às 16h30.

Ações do Sabadão Solidário serão realizadas em municípios do interior ao longo de novembro - Foto: Raul Golinelli/GOVBA

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue, é necessário estar descansado e em boas condições de saúde. Além disso, o doador deve:

Pesar mais de 50 kg;

Ter entre 16 e 69 anos;

Comparecer a uma unidade da Hemoba com um documento oficial com foto, válido em todo o território nacional;

Não estar em jejum;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;

Evitar fumar por pelo menos duas horas antes do procedimento;

Ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior;

Evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Após o almoço, é necessário aguardar duas horas para doar.

Ainda sobre a idade, a primeira doação deve ser realizada até os 60 anos. Já os doadores de repetição com mais de 70 anos podem continuar doando após avaliação médica. Jovens de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados do responsável legal.

Como funciona o cadastro para medula óssea?

O cadastro de doadores de medula óssea pode ser feito em todos os postos de coleta da Hemoba, na capital e no interior, por meio da coleta de uma amostra de 5 ml de sangue.

Para se tornar um doador, é necessário:

Ter entre 18 e 35 anos de idade;

Estar em bom estado geral de saúde;

Não possuir doença infecciosa ou incapacitante;

Não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).