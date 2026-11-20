ALERTA SANITÁRIO
Anvisa desmente boato sobre remédio contra câncer; entenda
Trend que circula nas redes sociais incentiva o uso de medicamentos oncológicos sem indicação médica
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta para os riscos de uma tendência que circula nas redes sociais e incentiva crianças e adolescentes a utilizarem medicamentos contra o câncer com a promessa de estimular o crescimento dos ossos e aumentar a altura.
Não há comprovação científica de que esses produtos tenham esse efeito, e o uso sem indicação médica pode provocar danos graves à saúde.
O modismo ganhou repercussão principalmente entre jovens nos Estados Unidos. A prática preocupa porque envolve medicamentos desenvolvidos para tratar doenças específicas, que podem causar efeitos adversos importantes quando utilizados sem necessidade ou acompanhamento profissional.
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Entre as possíveis consequências estão intoxicações, reações alérgicas e danos a órgãos. Em crianças e adolescentes, o risco exige atenção adicional, já que determinadas substâncias podem interferir no desenvolvimento.
No caso de medicamentos oncológicos, o uso inadequado também pode provocar alterações hormonais, problemas cardiovasculares e comprometimento de funções do organismo, com consequências potencialmente irreversíveis.
Medicamentos não são soluções para mudanças estéticas
A Anvisa ressalta que medicamentos passam por estudos laboratoriais e pesquisas clínicas antes de receber autorização para comercialização.
As indicações aprovadas são aquelas cuja segurança e eficácia foram avaliadas. Isso não significa, porém, que um produto possa ser utilizado para qualquer finalidade ou sem riscos.
A exigência de receita médica para determinados medicamentos existe justamente para garantir que o tratamento seja indicado de acordo com as condições de cada paciente.
A avaliação profissional considera a dose, o tempo de uso, as contraindicações e possíveis interações com outras substâncias.
Por isso, recomendações feitas por influenciadores ou compartilhadas em redes sociais não devem substituir uma consulta. Cada pessoa tem um histórico de saúde próprio, e um medicamento que pode ser indicado para determinado paciente pode representar perigo para outro.
Como identificar informações confiáveis sobre medicamentos
Pais e responsáveis podem aproveitar a circulação desse tipo de conteúdo para conversar com crianças e adolescentes sobre os riscos da automedicação e da busca por resultados rápidos motivada por padrões estéticos difundidos na internet.
A Anvisa também destaca a importância do uso racional de medicamentos, conceito definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A prática envolve receber o medicamento adequado, na dose correta, pelo período necessário e com o menor custo possível.
Para promover esse uso seguro, a agência atua em diferentes etapas da cadeia de medicamentos:
- Registro: avalia qualidade, segurança e eficácia antes de autorizar a comercialização;
- Informação: aprova e atualiza bulas, rótulos e alertas sanitários;
- Propaganda: fiscaliza a divulgação de medicamentos para coibir informações enganosas e estímulos ao uso inadequado;
- Venda: estabelece regras para definir quais produtos exigem prescrição médica;
- Farmacovigilância: acompanha efeitos indesejados e outros problemas relacionados à segurança dos medicamentos;
- Farmácias e drogarias: estabelece normas de armazenamento, conservação e dispensação dos produtos.
A orientação é não utilizar medicamentos por conta própria nem seguir indicações de publicações na internet. A presença de um produto em uma tendência viral não comprova sua eficácia nem garante que seu uso seja seguro.