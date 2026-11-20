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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta para os riscos de uma tendência que circula nas redes sociais e incentiva crianças e adolescentes a utilizarem medicamentos contra o câncer com a promessa de estimular o crescimento dos ossos e aumentar a altura.

Não há comprovação científica de que esses produtos tenham esse efeito, e o uso sem indicação médica pode provocar danos graves à saúde.

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O modismo ganhou repercussão principalmente entre jovens nos Estados Unidos. A prática preocupa porque envolve medicamentos desenvolvidos para tratar doenças específicas, que podem causar efeitos adversos importantes quando utilizados sem necessidade ou acompanhamento profissional.

Entre as possíveis consequências estão intoxicações, reações alérgicas e danos a órgãos. Em crianças e adolescentes, o risco exige atenção adicional, já que determinadas substâncias podem interferir no desenvolvimento.

No caso de medicamentos oncológicos, o uso inadequado também pode provocar alterações hormonais, problemas cardiovasculares e comprometimento de funções do organismo, com consequências potencialmente irreversíveis.

Medicamentos não são soluções para mudanças estéticas

A Anvisa ressalta que medicamentos passam por estudos laboratoriais e pesquisas clínicas antes de receber autorização para comercialização.

As indicações aprovadas são aquelas cuja segurança e eficácia foram avaliadas. Isso não significa, porém, que um produto possa ser utilizado para qualquer finalidade ou sem riscos.

A exigência de receita médica para determinados medicamentos existe justamente para garantir que o tratamento seja indicado de acordo com as condições de cada paciente.

A avaliação profissional considera a dose, o tempo de uso, as contraindicações e possíveis interações com outras substâncias.

Por isso, recomendações feitas por influenciadores ou compartilhadas em redes sociais não devem substituir uma consulta. Cada pessoa tem um histórico de saúde próprio, e um medicamento que pode ser indicado para determinado paciente pode representar perigo para outro.

Como identificar informações confiáveis sobre medicamentos

Pais e responsáveis podem aproveitar a circulação desse tipo de conteúdo para conversar com crianças e adolescentes sobre os riscos da automedicação e da busca por resultados rápidos motivada por padrões estéticos difundidos na internet.

A Anvisa também destaca a importância do uso racional de medicamentos, conceito definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A prática envolve receber o medicamento adequado, na dose correta, pelo período necessário e com o menor custo possível.

Para promover esse uso seguro, a agência atua em diferentes etapas da cadeia de medicamentos:

Registro: avalia qualidade, segurança e eficácia antes de autorizar a comercialização;

Informação: aprova e atualiza bulas, rótulos e alertas sanitários;

Propaganda: fiscaliza a divulgação de medicamentos para coibir informações enganosas e estímulos ao uso inadequado;

Venda: estabelece regras para definir quais produtos exigem prescrição médica;

Farmacovigilância: acompanha efeitos indesejados e outros problemas relacionados à segurança dos medicamentos;

Farmácias e drogarias: estabelece normas de armazenamento, conservação e dispensação dos produtos.

A orientação é não utilizar medicamentos por conta própria nem seguir indicações de publicações na internet. A presença de um produto em uma tendência viral não comprova sua eficácia nem garante que seu uso seja seguro.