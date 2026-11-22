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Mais de mil funcionários de uma agência federal dos Estados Unidos precisaram deixar os escritórios e trabalhar de casa após uma infestação de percevejos atingir a sede do órgão, em Washington, D.C. O prédio da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) foi fechado para um processo de dedetização, após a identificação dos insetos em diferentes andares.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira, 19, depois que os servidores receberam um comunicado informando sobre a necessidade de um tratamento urgente contra pragas. Segundo seis fontes ouvidas pela CNN, a infestação levou à suspensão das atividades presenciais na sede da agência.

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Em um e-mail enviado na noite de quarta-feira, 18, a administração informou que o fechamento seria necessário para realizar uma intervenção em todo o edifício.

“Este fechamento é necessário para realizar um tratamento abrangente de controle de pragas em todo o edifício, visando resolver um problema ativo e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todo o pessoal”, informou o comunicado.

O documento não estabeleceu uma data para a retomada do expediente presencial. A agência afirmou que novas orientações seriam divulgadas após a resolução do problema.

Infestação ocorre em meio a outras crises

O episódio acrescentou mais um problema à semana do Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pela supervisão da FEMA.

A Agência de Segurança Nacional (NSA), por exemplo, também precisou fechar suas instalações para a maioria dos funcionários durante três dias. A medida foi adotada enquanto equipes trabalhavam para recuperar uma rede de alta confidencialidade utilizada nas comunicações internas.

A FEMA também havia sido mobilizada poucos dias antes para atuar durante uma paralisação nacional de voos provocada por uma falha no sistema de aviação. Na ocasião, o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, determinou que a agência coordenasse com os aeroportos o atendimento a passageiros retidos, incluindo o acesso a medicamentos.

A operação, entretanto, durou aproximadamente 24 horas e gerou questionamentos entre funcionários. Segundo cinco servidores ouvidos pela CNN, equipes convocadas para centros de operações em diferentes partes do país receberam poucas orientações e tiveram poucas atividades para executar.

“Foi uma perda enorme de tempo e recursos”, afirmou um alto funcionário da FEMA à emissora.

FEMA passa por período de mudanças



A infestação ocorre em um momento de reorganização da agência, que enfrenta mudanças estruturais desde o início do segundo mandato do presidente Donald Trump.

A ex-secretária de Segurança Interna Kristi Noem e Corey Lewandowski defenderam a eliminação da FEMA e a reestruturação de suas operações durante o primeiro ano do governo. A proposta incluía reduzir a atuação federal e ampliar a responsabilidade dos estados na resposta a desastres e na recuperação das áreas atingidas.

Após a saída dos dois, o governo passou a buscar uma estabilização do órgão sob a gestão de Mullin, mas manteve a intenção de reduzir sua estrutura.

Trump também indicou Cameron Hamilton para assumir permanentemente a direção da FEMA. Ele já havia sido afastado do cargo de diretor interino por Noem, aproximadamente um ano antes.

No mês passado, Hamilton e sua equipe enfrentaram questionamentos por uma tentativa, posteriormente abandonada, de alugar dois jatos particulares para viagens de executivos.

A FEMA e o Departamento de Segurança Interna não responderam imediatamente aos pedidos de comentário sobre a infestação.