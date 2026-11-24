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O avanço das facções criminosas no Nordeste tem ampliado a disputa por territórios e rotas do tráfico de drogas. Na Bahia, o cenário envolve a presença estruturada do Terceiro Comando Puro (TCP), enquanto o Comando Vermelho (CV) mantém atuação em quase todos os estados da região.

As informações fazem parte de um levantamento da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), divulgado na segunda-feira, 23, pelo Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin).

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O estudo identificou 31 organizações criminosas em atividade no país, além de 75 células estaduais consideradas relevantes.

Entre os grupos de maior alcance estão o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o CV, que têm presença em todas as unidades da Federação.

O PCC, porém, apresenta maior avanço na atuação internacional e já mantém integrantes em 28 países.

TCP tem presença estruturada na Bahia

Além do PCC e do CV, o levantamento destaca o TCP como a terceira organização criminosa de maior relevância no país.

O grupo mantém presença estruturada em quatro estados:

Rio de Janeiro;

Espírito Santo;

Minas Gerais; e

Bahia.

Também atua em outras oito unidades da Federação, de forma dispersa ou por meio de alianças com organizações locais.

Segundo a Abin, o TCP se apresenta como uma alternativa às duas maiores facções nacionais e busca resistir à polarização entre PCC e CV.

A organização tem atuação descentralizada, com lideranças que têm autonomia para conduzir as atividades em diferentes territórios.

Comando Vermelho avança no Norte e Nordeste

O levantamento aponta ainda que o CV ampliou a presença territorial a partir de 2010, com foco no controle do comércio local de drogas. Diferentemente do PCC, a facção não tem como prioridade a exploração estruturada do mercado internacional de entorpecentes.

A expansão do grupo se concentra principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Segundo o estudo, o CV mantém presença em quase todos os estados dessas regiões, com exceção de Pernambuco.

A disputa por territórios entre as organizações criminosas é apontada pela Abin como um dos fatores relacionados ao aumento dos homicídios em partes dessas regiões ao longo da última década.

Polícia Militar da Bahia em operação - Foto: Divulgação/SSP

Apesar da presença do CV no Nordeste, o relatório não identifica atuação relevante da facção na Bahia, em Sergipe e no Espírito Santo.

O grupo também não tem presença ativa em São Paulo, no Distrito Federal e nos estados da região Sul.