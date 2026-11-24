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Os blocos afros e as organizações culturais de matriz africana, e indígena soteropolitanas, poderão ter suas dívidas perdoadas em breve. A Prefeitura de Salvador anunciou um projeto de lei que prevê a liberação dos débitos e a isenção de tributos municipais para essas instituições.

O PL, que foi encaminhado à Câmara Municipal na semana passada, prevê que estas instituições regularizem sua situação fiscal sem precisar quitar dívidas antigas, seja IPTU, ISS próprio, Taxa de Licença de Localização (TLL), Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos (TRSD), também conhecida como Taxa de Lixo.

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A medida visa contemplar 106 entidades, com aproximadamente R$ 1,19 milhão em débitos perdoados. O objetivo é reconhecer as organizações que contribuem para a identidade cultural da capital baiana, valorizando-os durante todo o ano, e não apenas durante o Carnaval de Salvador.

“O trabalho é feito durante todo o ano, nas sedes, nos ensaios e oficinas que muitas crianças e jovens aprendem sobre a história do povo negro, descobrem seus talentos e encontram oportunidades. Por isso, essa proposta também é uma questão de justiça social”, disse a vice-prefeita Ana Paula Matos.

“Ao propor o perdão de dívidas e a isenção de tributos, a Prefeitura contribui para criar condições aos blocos afros e outras entidades culturais para que mantenham suas portas abertas e sigam fazendo esse trabalho nos bairros onde nasceram. Eu acredito no desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento social”, completou.

Isenção de impostos

O projeto de lei também prevê a isenção do IPTU dos imóveis utilizados pelas entidades em suas atividades institucionais e comunitárias. Elas também não precisarão mais pagar o ISS sobre os serviços prestados, desde que relacionados às finalidades institucionais.

Dentre as instituições contempladas estão organizações sem fins lucrativos ligadas às manifestações de matriz africana e indígena, samba, reggae, percussão e cultura infantil.

Caso o projeto seja aprovado pela Câmara Municipal, poderão ter acesso aos benefícios as instituições formalmente constituídas como associações sem fins lucrativos e devidamente credenciadas junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).