A falta de recursos financeiros é o principal entrave para o avanço do projeto de implantação de uma linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre Salvador e Alagoinhas.

Apesar de o governo da Bahia já ter iniciado estudos técnicos e discussões sobre o modelo de transporte, ainda não há previsão para o lançamento do edital de licitação da obra.

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A informação foi confirmada pelo secretário estadual da Casa Civil, Eracy Lafuente, em entrevista ao portal A TARDE na manhã desta terça-feira, 24.

Segundo ele, o governo busca recursos para viabilizar o empreendimento, cujo investimento pode chegar a R$ 5 bilhões, enquanto avança nos estudos técnicos e logísticos necessários.

Estamos fazendo um esforço em busca do financeiro. Neste momento, estamos avançando do ponto de vista de projeto, estamos discutindo qual é o material rodante, se é um VLT clássico ou se é algo similar a ele com capacidade de tração maior. Já estamos com sondagem e topografia, realizando a geometria e também a arquitetura das estações Eracy Lafuente - Secretário estadual da Casa Civil

O governo estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), já apresentou uma proposta de traçado.

No entanto, a entrega do projeto executivo, documento que reúne os detalhes técnicos e de engenharia necessários para a execução da obra, deve ocorrer apenas em 2027.

Projeto prevê transporte de passageiros e cargas

Além de criar uma nova alternativa de transporte de passageiros, o projeto também prevê a manutenção da circulação de trens de carga no traçado ferroviário.

Segundo Eracy Lafuente, o objetivo é conciliar a mobilidade de passageiros com as demandas econômicas e logísticas do estado.

“Estamos em um bom passo no sentido de que essa é uma nova fronteira de investimento de trilhos na Bahia, ou seja, a gente sai desse entorno da Região Metropolitana de Salvador e ingressa para um novo conceito de transporte de passageiros. Estamos estruturando a logística não só para o transporte de passageiros, mas também mantendo a vocação da ferrovia para cargas”, disse.

O secretário afirmou que a proposta prevê manter os trens de carga em circulação, garantindo o transporte de mercadorias entre o interior da Bahia e o Porto de Aratu, além de conexões com o Sudeste.

Ele também destacou o potencial da ferrovia para o escoamento de minerais críticos e estratégicos.

“Estamos falando de um trem de passageiros que deve manter um trem para que os negócios ocorram, sejam eles vindo do Nordeste do estado, em direção a Aratu, ou do Sudeste. Como criar uma prospecção em termos de minerais críticos e estratégicos.”