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A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, destacou a importância das obras da Ponte Salvador-Itaparica e do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da Bahia.

Em conversa com a imprensa na manhã desta terça-feira, 24, ela ressaltou que, apesar dos avanços, ainda há pontos que precisam ser debatidos para garantir que as intervenções tragam os resultados esperados para a população.

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Há perguntas frequentes e esclarecimentos que, ao nosso ver, ainda precisam ser bastante debatidos e discutidos para que a gente tenha garantia de que essas intervenções de fato atinjam nosso propósito final, que é levar desenvolvimento não só para o Subúrbio e para o bairro do Comércio, mas também para Ilha de Itaparica e adjacências Isabela Suarez - Presidente da ACB

A declaração foi feita durante audiência na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), que também discutiu a expansão do metrô de Salvador.

Presidente da ACB durante audiência na Alba - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Obras da ponte: Isabela Suarez defende planejamento para a Ilha de Itaparica

Ao tratar especificamente da Ponte Salvador-Itaparica, Isabela defendeu que as discussões sobre o projeto também considerem o planejamento urbano dos municípios de Itaparica e Vera Cruz.

Segundo ela, a nova ligação entre a capital e a ilha precisa ser acompanhada de medidas para preparar as cidades para o aumento do fluxo de pessoas e a expansão urbana, além de considerar os impactos ambientais.

“Em relação à ponte, queremos discutir o plano diretor dos municípios de Itaparica e Vera Cruz porque receber o fluxo de uma nova alternativa de mobilidade urbana precisa pensar na expansão das cidades. Temos feito essa discussão de maneira bastante frequente, justamente com as questões ambientais”, disse.

Participantes da audiência

A audiência conta com a participação de representantes do governo estadual e da concessionária responsável pelo projeto da ponte.

Entre eles estão o secretário estadual da Casa Civil, Eracy Lafuente, o secretário extraordinário do Sistema Viário Ponte Salvador-Itaparica, Mateus Dias, e o vice-presidente da Concessionária 2 de Julho, Lin Li.