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A implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Salvador e na Região Metropolitana pode representar apenas o início de um projeto ferroviário de dimensões maiores para a Bahia.

Além de conectar a capital a Alagoinhas, a proposta prevê a possibilidade de recuperar antigas linhas que ligavam diferentes regiões do estado, incluindo o trecho até Juazeiro, no norte baiano.

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O plano parte de uma conexão entre dois sistemas ferroviários distintos. De um lado, a rede urbana de Salvador, formada pelo metrô e pelos ramais do VLT. Do outro, a antiga malha ferroviária que avançava pelo interior e alcançava cidades estratégicas para o transporte de passageiros e mercadorias.

De acordo com o levantamento feito pelo economista e analista político, Pedro Menezes, a primeira etapa prevê aproximadamente 111 km de trilhos entre Salvador e Alagoinhas.

Desse total, cerca de 11 km serão construídos entre a futura estação de integração de Águas Claras a Mapele, em Simões Filho. Os outros 100 km correspondem à reativação do antigo leito ferroviário entre Mapele e Alagoinhas.

O percurso deve atravessar seis municípios antes de chegar ao destino final:

Simões Filho;

Camaçari;

Dias d'Ávila;

Mata de São João;

Pojuca;

e Catu.

O projeto executivo dessa etapa tem previsão de conclusão em 2027. Depois disso, ainda será necessário buscar financiamento e avançar para a execução das obras, que não têm data definida.

FAQ sobre o VLT em Salvador e Região Metropolitana

O que é o VLT e qual é sua importância para Salvador? O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) é um sistema de transporte urbano que liga Salvador a Alagoinhas, representando uma melhoria na mobilidade e a possibilidade de reativar linhas ferroviárias históricas na Bahia. Quais são os principais municípios beneficiados pela nova linha do VLT? A nova linha do VLT deve atravessar seis municípios: Simões Filho, Camaçari, Dias d'Ávila, Mata de São João, Pojuca e Catu, conectando a capital baiana ao interior. Quando está prevista a conclusão do projeto executivo da linha entre Salvador e Alagoinhas? A previsão para a conclusão do projeto executivo da linha entre Salvador e Alagoinhas é 2027, mas a execução das obras ainda depende de financiamento e não tem prazo definido.

Como o VLT se conectará à antiga malha ferroviária do interior da Bahia? O VLT usará a bitola padrão de 1.435 mm, enquanto a antiga malha ferroviária tem bitola métrica de 1.000 mm, exigindo adaptações para que os sistemas possam ser integrados.

Quais são as possibilidades futuras de expansão do projeto ferroviário na Bahia? Além da linha entre Salvador e Alagoinhas, há planos para reativar a conexão entre Alagoinhas e Juazeiro, além de estudos para ligações com estados vizinhos, como Sergipe.



Estação Águas Claras será ponto de partida do VLT até Alagoinhas

O ponto de partida será a estação de Águas Claras, que terá aproximadamente 42 mil metros quadrados, e deverá concentrar diferentes modalidades de transporte. A estrutura foi planejada para integrar metrô, VLT, ônibus, trem e rodoviária, funcionando como um dos principais pontos de conexão da mobilidade na capital.

Estação do Metrô e terminal de ônibus Águas Claras, em Salvador. - Foto: Manu Dias | GOVBA

Conexão entre Salvador e o interior exige adaptação nos trilhos

A proposta estabelece uma transição entre a infraestrutura urbana da Região Metropolitana de Salvador e uma possível rede ferroviária de alcance intercidades. Enquanto os sistemas de metrô e VLT da capital utilizam a bitola padrão de 1.435 milímetros, a antiga malha ferroviária do interior foi construída com bitola métrica, de 1.000 milímetros.

VLT de Salvador pode abrir caminho para retomada de ferrovias na Bahia - Foto: Pedro Menezes

Essa diferença representa um dos desafios técnicos para a integração dos sistemas. A definição sobre o aproveitamento dos trilhos existentes e as adaptações necessárias dependerá dos estudos e projetos de engenharia.

Alagoinhas aparece como um ponto estratégico nessa configuração por sua importância histórica na distribuição das linhas ferroviárias que partiam da cidade em direção a diferentes regiões da Bahia e de outros estados.

Juazeiro pode entrar na segunda etapa da expansão

A perspectiva de recuperação da malha ferroviária não termina em Alagoinhas. Uma segunda etapa prevê a possibilidade de reativar a antiga Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco, que ligava a capital baiana a Juazeiro, em um percurso de aproximadamente 600 quilômetros.

O governo estadual contratou, em 2026, um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, além de um anteprojeto para avaliar a recuperação da ligação. O contrato, no valor de R$ 16,7 milhões, foi firmado com a empresa italiana DITS, e a entrega dos trabalhos está prevista para o segundo semestre de 2028.

A análise deverá determinar:

quais trechos da antiga ferrovia podem ser aproveitados;

quais intervenções seriam necessárias para viabilizar a operação.

Também serão avaliadas questões como bitola;

capacidade de transporte de cargas;

velocidade dos trens;

e modelo operacional.

A proposta apresentada pelo governo é transformar o corredor ferroviário em uma estrutura capaz de atender tanto ao transporte de passageiros quanto ao de mercadorias. Entretanto, a viabilidade dessa operação ainda depende dos resultados dos estudos contratados.

Conexão ferroviária favorece exportação de manga e uva em Juazeiro

A recuperação da ligação pode ter impacto econômico relevante, especialmente pela conexão com o Vale do São Francisco, uma das principais regiões brasileiras de produção e exportação de frutas.

Juazeiro registrou a maior colheita de manga do país em 2025, com aproximadamente 309 mil toneladas. Já o Vale do São Francisco, que reúne a produção de municípios baianos e pernambucanos, respondeu por cerca de 98% das exportações brasileiras de uva em 2024.

A eventual reativação ferroviária poderia criar uma alternativa logística para o escoamento dessa produção. Outro aspecto considerado é a proximidade com a Transnordestina: a distância estimada entre a antiga ferrovia e uma possível conexão com a linha em construção é de aproximadamente 200 quilômetros.

Projeto ferroviário prevê ligação de Salvador a Juazeiro e expansão pelo Nordeste - Foto: Pedro Menezes

Uma ferrovia que marcou a história baiana

A possibilidade de recuperar as conexões ferroviárias também resgata uma trajetória que começou há mais de 160 anos. A Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco teve sua estação inicial inaugurada na Calçada, em Salvador, em 1860. Três anos depois, os trilhos chegaram a Alagoinhas, consolidando a quarta ferrovia implantada no Brasil.

A expansão continuou até alcançar Juazeiro, em 1896, após 33 anos de avanço dos trilhos a partir de Alagoinhas.

Em 1911, as linhas que atendiam aos trechos de Alagoinhas, Juazeiro e Timbó, somadas à Central da Bahia, já ultrapassavam 900 quilômetros em tráfego.

Estrada de Ferro da Bahia - Foto: Reprodução | Instagram @brasildesconhecido

O transporte ferroviário de passageiros, entretanto, perdeu espaço ao longo das décadas. Em 1978, os trens deixaram de realizar o percurso até Juazeiro e passaram a terminar a viagem em Senhor do Bonfim. Em 1989, foi desativado o último trem de passageiros que operava entre Alagoinhas e Senhor do Bonfim, conhecido como Marta Rocha.

Anos depois, a antiga malha entrou no processo de devolução de trechos concedidos. Em 2014, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) a devolver aproximadamente 460 quilômetros entre Alagoinhas e Juazeiro.

A recuperação desse corredor, portanto, representa uma tentativa de retomar uma ligação que deixou de funcionar há décadas e que já teve papel importante na integração territorial e econômica da Bahia.

Projeto pode alcançar outros estados do Nordeste

A perspectiva de expansão ferroviária também envolve conexões que ultrapassam os limites baianos. Entre as possibilidades está a recuperação da antiga linha entre Alagoinhas, Propriá e Sergipe, cujo trecho também teve a devolução autorizada pela ANTT em 2014.

O Ministério dos Transportes já mencionou a ligação Salvador–Aracaju entre as possibilidades de uma futura rede ferroviária de passageiros no Nordeste. Entretanto, não há estudo de viabilidade contratado para a retomada desse corredor.

Outra possibilidade discutida é a ampliação das conexões entre Salvador e outras capitais nordestinas, incluindo Maceió e Recife. Nesse cenário, Alagoinhas poderia funcionar como um entroncamento ferroviário, recebendo conexões do interior e de outros estados antes da chegada dos passageiros à capital baiana.

O caminho para essas ligações, contudo, ainda não está definido. Não há projeto estabelecido para o trecho entre Sergipe e Pernambuco, nem definição se a eventual ferrovia seguiria pelo litoral ou pelo interior.

Malha ferroviária regional também entrou no debate eleitoral

A ideia de uma rede regional de passageiros também apareceu em propostas políticas. O plano de governo de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República em 2026, previa o chamado Trem do Nordeste, com uma malha de aproximadamente 1,4 mil quilômetros entre Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza.

Outra referência é o livro O Nordeste em Velocidade, que apresenta uma proposta de trem conectando as nove capitais nordestinas, com Salvador e Recife entre as rotas prioritárias.

Essas iniciativas, porém, não representam projetos ferroviários em execução. São propostas e possibilidades que dependem de estudos, investimentos e definições técnicas.

Trem de alta velocidade ainda é uma possibilidade distante

Uma das perspectivas associadas à recuperação da malha ferroviária é a possibilidade de transformar o corredor em uma estrutura para trens mais rápidos no futuro.

O secretário da Casa Civil da Bahia, Eracy Lafuente, já mencionou a possibilidade de a ferrovia se tornar, em aproximadamente 30 anos, parte de um eixo de transporte rápido de passageiros pelo Nordeste.

A discussão envolve também a diferença entre os padrões ferroviários. A bitola de 1.435 milímetros utilizada pelo metrô e pelo VLT de Salvador é a mesma adotada por sistemas de alta velocidade como o TGV, na França, o AVE, na Espanha, e o Shinkansen, no Japão.

Além do VLT, Bahia planeja recuperar antigas ferrovias e conectar o Nordeste - Foto: Pedro Menezes

Apesar dessa característica, a utilização da mesma bitola não significa que uma ferrovia esteja automaticamente preparada para receber trens de alta velocidade. Esse tipo de operação exige uma infraestrutura específica, com curvas mais suaves, vias segregadas, ausência de passagens em nível e sistemas próprios de sinalização.

A antiga malha ferroviária baiana, construída em bitola métrica, também não atende a esses requisitos.

Cinco caminhos para o futuro ferroviário da Bahia

O cenário apresentado reúne diferentes possibilidades de expansão, mas os projetos estão em estágios bastante distintos. As informações e análises reunidas nos levantamentos do economista e analista político, Pedro Menezes, permitem identificar cinco grandes eixos para compreender o futuro ferroviário do estado.

Primeiro eixo: ligação entre Salvador e Alagoinhas

O primeiro é a ligação entre Salvador e Alagoinhas, que já tem uma etapa de projeto executivo prevista para 2027.

Segundo eixo: ligação entre Alagoinhas e Juazeiro

O segundo corresponde à recuperação do trecho entre Alagoinhas e Juazeiro, atualmente em fase de estudos, com conclusão estimada para 2028.

Terceiro eixo: ligação entre Alagoinhas a Propriá

O terceiro envolve a antiga ligação entre Alagoinhas, Aracaju e Propriá, que não possui projeto de retomada.

Quarto eixo: corredor ferroviário da Bahia a Minas Gerais

O quarto é o corredor ferroviário da Bahia a Minas, que parte de Mapele, atravessa municípios do Recôncavo, como Candeias, Santo Amaro e Cachoeira, e segue em direção ao sudoeste. Atualmente, a linha é utilizada para transporte de cargas pela FCA, enquanto um plano federal prevê sua ampliação entre Belo Horizonte e Salvador.

Quinto eixo: ligação entre Salvador a Sergipe

O quinto eixo é o mais distante de uma eventual execução: uma ligação de passageiros entre Salvador, Alagoinhas, Sergipe e outras capitais nordestinas, com possibilidade de utilização de trens rápidos. Até o momento, não existe projeto definido para essa conexão.