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Estudantes do Colégio CETEP (Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano), em Alagoinhas, estão sendo encaminhados para oportunidades de emprego por meio do Programa Jovem Aprendiz, a partir de uma parceria com o Instituto Brasileiro de Educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET). A iniciativa busca aproximar a formação técnica dos jovens das demandas do mercado de trabalho.

A parceria conecta estudantes da instituição de ensino a empresas de Alagoinhas e região, permitindo o ingresso no mercado de trabalho com carteira assinada, remuneração e direitos assegurados pela Lei nº 10.097/2000, da Aprendizagem.

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Confira cursos disponíveis

O CETEP oferece formação técnica em áreas como:

Administração,

Meio Ambiente,

Logística,

Análises Clínicas,

Informática,

Edificações,

Produção de Áudio e Vídeo.

Já o ISBET atua na capacitação, articulação com empresas, encaminhamento e acompanhamento dos aprendizes durante o contrato, que pode durar até dois anos.

A iniciativa também busca ampliar o número de empresas parceiras, fortalecendo a conexão entre educação e empregabilidade no município.

"Cumprir cotas de aprendizagem"

Segundo o representante do ISBET em Alagoinhas, Jordan Marques, a parceria também busca aproximar o empresariado local dos jovens que estão se preparando para ingressar no mercado de trabalho.

“Nosso propósito é aproximar cada vez mais as empresas dos jovens que estão se preparando para o mercado de trabalho. O ISBET e o CETEP estão construindo uma ponte entre a formação técnica e a oportunidade profissional. As empresas de Alagoinhas e região que precisam cumprir suas cotas de aprendizagem podem contar conosco”, afirmou.

A iniciativa também permite que empresas cumpram as cotas legais de aprendizagem profissional, enquanto estudantes têm acesso à experiência prática e à primeira oportunidade de trabalho.