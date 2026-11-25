A 25º Conferência Nacional da Advocacia Brasileira encerrou três dias de programação em Salvador com debates sobre os desafios e as transformações no exercício da profissão, reunindo advogados, juristas e representantes de diversas partes do país. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA), Daniela Borges, fez um balanço positivo do encontro e destacou tanto a contribuição dos debates para o futuro da advocacia quanto os reflexos econômicos da realização do evento na capital baiana.

A programação teve como um dos principais eixos a discussão sobre os impactos da tecnologia e da inteligência artificial no Direito, além de abordar questões relacionadas à ética, ao funcionamento do Judiciário e aos desafios contemporâneos da profissão. Entre os nomes que passaram pelo evento estiveram o ministro Ricardo Lewandowski e o jurista Edvaldo Brito, que participaram das discussões ao longo dos três dias.

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Ao avaliar o resultado da conferência, Daniela Borges ressaltou a participação expressiva da advocacia baiana e de profissionais de outros estados, além dos encaminhamentos construídos durante o encontro.

“ A repercussão do evento e o saldo são muito positivos. O evento foi maravilhoso, a advocacia baiana compareceu em peso, assim como a advocacia do Brasil todo. As discussões foram importantíssimas, com diversos encaminhamentos muito importantes para a advocacia para os próximos três anos. Hoje foi lida a Carta de Salvador, que é a carta da conferência e traz exatamente as principais diretrizes. Além disso, toda a alegria aqui também na Bahia. Eu acho que a participação, a presença, a parte de estandes... Então, um evento incrível, um evento especial, maravilhoso. Só posso dizer a vocês: foi simplesmente extraordinário.”

Um dos principais eixos da conferência foi a relação entre o avanço tecnológico e o futuro das profissões jurídicas. O tema esteve presente em diferentes painéis e discussões, com a participação de nomes como o ex-ministro Ricardo Lewandowski e o ex-Presidente do STF, Luís Roberto Barroso. Para Daniela Borges, o desafio está em aproveitar os recursos tecnológicos sem comprometer a atuação humana, especialmente nas decisões judiciais.

“Primeiro, a tecnologia e a IA estão impactando a vida de todas as profissões e a vida pessoal das pessoas também. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, um ponto central hoje. É importante a gente ter também a OAB debatendo como podemos trazer essa tecnologia de uma forma positiva, para somar no dia a dia da profissão, mas, ao mesmo tempo, lembrando que a advocacia é insubstituível. O julgamento precisa ser feito por um ser humano, pelo juiz. É também nessa perspectiva que a gente não pode nunca perder de vista que a IA, a tecnologia, auxilia o ser humano, mas não o substitui.”

A presidente da OAB-BA também chamou atenção para a necessidade de estabelecer parâmetros éticos para a utilização da inteligência artificial na advocacia. Segundo ela, as discussões sobre o assunto ultrapassaram o debate tecnológico e alcançaram diferentes aspectos da atuação profissional.

“Eu acho que a gente pôde debater aqui diversos aspectos disso, inclusive os limites éticos na utilização da IA. Enfim, foi uma espinha dorsal do evento, que se irradiou nos mais diversos temas e conectados com o agora do dia a dia da profissão.”

Além da contribuição institucional e jurídica, Daniela Borges destacou os efeitos da conferência para a economia de Salvador. Durante os três dias de programação, a presença de participantes de diferentes regiões do país movimentou a rede hoteleira, os imóveis por temporada e estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes. A dirigente também ressaltou a oportunidade de apresentar a cidade aos visitantes e despertar o interesse de retorno à capital baiana.

“Cidade lotada, como você falou, hotéis, Airbnb, bares e restaurantes. Mas, sobretudo, eu queria destacar o saldo positivo para a cidade. Muita gente me encontrando e dizendo: "Não sabia que Salvador estava tão linda", já querendo voltar. Tem gente que chegou antes e foi para os arredores, tem gente que vai ficar agora. Então, eu acho que é um saldo positivo não só para Salvador, mas para o nosso estado também, tão maravilhoso.”