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Eleito pela Bahia com mais de 190 mil votos, o deputado federal Lucas Reis (PT) é o convidado especial do Grupo A TARDE na quinta-feira, 26, às 8h, quando concede uma entrevista exclusiva à rádio A TARDE FM, com transmissão simultânea pelo A TARDE Play no YouTube.

A entrevista ao programa Café das 7 será conduzida pelos jornalistas Jefferson Beltrão e Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE.

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Na ocasião, o petista, que assume o primeiro mandato na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro de 2027, detalhará as suas prioridades legislativas, a aliança com o presidente Lula (PT), e as articulações entre a Bahia e Brasília.

O Café das 7 vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h da manhã, com apresentação de Jefferson Beltrão.

Projeto das Big Techs

No início desta semana, o deputado federal eleito usou as suas redes sociais para defender a aprovação do Projeto de Lei nº 4.675/2025, projeto das Big Techs, que estabelece regras concorrenciais para grandes plataformas de tecnologia no Brasil.

Na publicação, o parlamentar eleito afirmou que nenhuma empresa bilionária pode operar no país acima da lei e cobrou o fortalecimento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além da exigência de representação legal das companhias em território nacional.

​De acordo com Reis, o ambiente virtual "não pode ser território livre para abuso econômico e interferência política".

​Enviado pelo Poder Executivo em setembro de 2025, o PL 4.675/2025 altera a Lei de Defesa da Concorrência para criar uma superintendência específica no Cade voltada aos mercados digitais.

O texto, relatado pelo deputado Aliel Machado (PV-PR), tramita em regime de urgência e prevê obrigações de transparência e interoperabilidade para agentes econômicos de relevância sistêmica, sem abordar moderação de conteúdo.