A Bahia elegeu seis deputados federais e quatro deputados estaduais pretos no pleito de outubro deste ano. Os números, distantes das 39 cadeiras do estado na Câmara Federal e das 63 vagas na Assembleia Legislativa (Alba), vão na contramão do cenário em que 23,47% dos eleitores baianos se autodeclaram da mesma etnia, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Desse universo de parlamentares eleitos pela Bahia para a próxima legislatura, há um traço de contrastes ideológicos, com diferentes perfis de diferentes partidos e correntes políticas.



Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No Dia Nacional da Consciência Negra, nesta sexta-feira, 20, o portal A TARDE apresenta esses perfis entre deputados estaduais e federais pretos e pardos, que representam a população negra.

Pretos e pardos formam população negra

No Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), feito periodicamente, não há a raça ‘negra’, sendo colocados os seguintes termos: branco, amarelo, pardo e preto, com os dois últimos englobados como negros.

Os pardos são aqueles que possuem tons de pele mais claros, enquanto os que se autodeclaram pretos são os que possuem tons mais escuros, os chamados retintos.

Um relatório divulgado pelo IBGE sobre raça e etnia, com base no relatório do censo de 2022 explica que pardo é o respondente que “se identifique com mistura de duas ou mais opções de cor ou raça, incluindo branca, preta, parda e indígena”.

Eleitos na Alba reforçam contraste ideológico

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) elegeu quatro deputados estaduais autodeclarados pretos em outubro deste ano. Desses, dois foram eleitos por siglas de esquerda, PT e Psol, um por partido de centro, o Avante, e por uma legenda de direita, o PL. Foram eles:

Kleber Rosa (Psol);

Vilma Reis (PT);

Tancredo Isidório (Avante);

Samuel Júnior (PL).

Dos quatro deputados eleitos, apenas Samuel Júnior já possuía mandato na Assembleia Legislativa.

Kleber Rosa é deputado estadual eleito - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Queda de representatividade na Alba

O número, considerado pouco em um universo de 63 cadeiras disponíveis, mostra uma queda com relação a 2022, quando o legislativo estadual conseguiu fazer oito parlamentares que se autodeclaram pretos.

A redução se explica por fatores como a mudança na autodeclaração racial de alguns reeleitos, que passaram a se colocar como pardos, e a perda de mandato de outros, a exemplo de Pancadinha, hoje no PDT.

Samuel Júnior é o único deputado estadual preto reeleito - Foto: Felipe Iruatã | AG. A TARDE

Eleito para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, Kleber Rosa, do Psol, evitou afirmar que há uma “pluralidade” de perfis ideológicos na Casa, pontuando o baixo número de pretos.

O futuro parlamentar também ressaltou sua trajetória política forjada na militância dos movimentos de igualdade racial.

“Essa pluralidade termina não expressando, de fato, algo consistente. Não chega a ser plural, se a gente considerar quatro pessoas eleitas em um universo de 63”, iniciou o deputado eleito, que continuou.

“Acho que o fato dessas quatro pessoas, duas delas serem de esquerda e, mais importante do que isso, forjados na luta racial, são pessoas negras que possuem sua trajetória de militância focada no debate em defesa da inclusão racial, contra o racismo, em favor de políticas que garantam oportunidades, que combatam as desigualdades”, completou o futuro parlamentar, em entrevista ao portal A TARDE.

Pardos são maioria dos negros eleitos na Alba

Dentro do grupo de parlamentares eleitos para a próxima legislatura, os pardos formam maioria, com relação aos pretos. Esse grupo é formado por 20 futuros deputados estaduais, reforçando o contraste entre os diferentes campos políticos.

Desses deputados eleitos, nove são de partidos de direita ou centro-direita, três são do PSD, sigla de centro, e oito fazem parte de legendas de esquerda ou centro-esquerda. São eles:

Angelo Coronel Filho (Republicanos);

Thiago Gilleno (Republicanos);

Jurailton (Republicanos);

Diego Castro (PL);

Elinaldo (União Brasil);

Junior Nascimento (União Brasil);

Sandro Regis (União Brasil);

Tiago Correia (PSDB);

Pitágoras (PP);

Andrea Castro (PSD);

Denise Menezes (PSD);

Ricardo Rodrigues (PSD);

Cacau da Mata (PDT);

Luciano Pinheiro (PDT);

Marcinho Oliveira (PDT);

Osni (PT);

Rosemberg (PT);

Rowenna (PT);

Roberto Carlos (PV);

Zó (PCdoB).

Baianos na Câmara reforçam contraste entre pretos

O cenário de pluralidade ideológica entre os deputados federais pretos eleitos pela bancada baiana para a próxima legislatura. Ao todo, foram seis, sendo dois de direita, dois de esquerda e dois de siglas de centro. São eles:

Márcio Marinho (Republicanos);

Sandro Filho (PP);

Antônio Brito (PSD);

Pastor Isidório (Avante);

Valmir Assunção (PT);

Olívia Santana (PCdoB).

Desse grupo, cinco foram reeleitos, tendo em Olívia Santana (PCdoB) a única estreante na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.

Olívia Santana está entre deputados federais pretos eleitos pela Bahia - Foto: José Simões | AG. A TARDE

Pardos também são maioria entre baianos na Câmara

Outros 13 deputados federais baianos eleitos e reeleitos se autodeclararam pardos. Do bloco, quatro serão estreantes em Brasília. O grupo de pardos também mostra uma diferença de vertentes políticas, com futuros parlamentares de esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita e direita.

O grupo é formado pelos seguintes políticos:

Claudio Cajado (PP);

Capitão Alden (PL);

Dal Barreto (União Brasil);

Elmar Nascimento (União Brasil);

Manuel Rocha (União Brasil);

Carlos Muniz (PSDB);

Sergio Brito (PSD);

Raimundo Costa (PSD);

Félix Mendonça (PDT);

Ivoneide Caetano (PT);

Joseildo Ramos (PT);

Lucas Reis (PT);

Maria Marighella (PT).

Contraste pode reforçar mito da democracia racial

As diferenças ideológicas entre os deputados estaduais e federais negros podem, na visão de Kleber Rosa, reforçar o que ele considera “mito da democracia racial”.

O deputado eleito frisou ainda que esse “mito” ajudou a construir uma identidade nacional que apaga o povo negro.

“Eu acho que isso mostra um pouco do processo de confusão na construção da identidade racial imposta para a população, justamente em face da estratégia do mito da democracia racial. Somos uma sociedade que temos nossa leitura sobre elementos raciais a partir desse mito, da construção de uma suposta identidade nacional, que é orientada por uma identidade enquanto povo brasileiro, tentando apagar nossa identidade enquanto povo negro”, pontuou o parlamentar.