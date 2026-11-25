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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve marcar para o dia 10 de dezembro a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Geraldo Alckmin (PSB), seu vice, reeleitos em outubro deste ano.

A data é próxima ao período em que os dois foram diplomados pela Justiça Eleitoral para o atual mandato: 12 de dezembro de 2022. Uma semana antes, no dia 3 do mesmo mês, o TSE deve julgar as contas da chapa presidencial eleita, fruto de uma ação movida pelo Partido Novo.

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Segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a data limite para a diplomação é o dia 18 de dezembro.

O que é a diplomação dos eleitos?

Diplomação é o ato que efetiva a vitória do candidato eleito dentro do processo eleitoral.

No ocasião, os diplomas são assinados pelo presidente do Tribunal Eleitoral, seja Regional ou Superior.