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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na manhã desta quarta-feira (25), no Palácio da Alvorada, com o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, e ex-titulares da pasta.

O encontro ocorre em meio à expectativa de anúncio do futuro ministro da Segurança Pública, estrutura que deve ser criada nos próximos dias.

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A reunião foi convocada a pedido de Lula, segundo o Valor. Também participam o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

Os ex-ministros Flávio Dino, atual integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), e Tarso Genro estão no encontro, embora não constassem na agenda oficial.

Novo ministério deve coordenar sistemas de segurança

Lula deverá desmembrar os ministérios da Justiça e da Segurança Pública após a promulgação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pelo Senado Federal.

A nova pasta deverá coordenar a integração entre os sistemas de segurança nacional, estaduais e municipais por meio do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Também ficará responsável pelas polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF).

Lula avalia perfil técnico ou político

O nome para comandar o ministério ainda não foi definido pelo presidente. Conforme o Valor, Lula tende a considerar perfis técnicos, como o do secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Lucas Veloso, e o do promotor Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

O presidente também não descarta uma indicação política, como a do senador Rui Costa (PT-BA).

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad chegou a ser cotado para o cargo, mas afirmou a Lula, na terça-feira, 24, que pretende ficar fora do próximo mandato.

Fernando Haddad toma decisão sobre Ministério no governo Lula 4

O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante conversa a portas fechadas no Palácio da Alvorada, na terça-feira, 24, que não pretende assumir uma pasta no próximo governo.

Os dois discutiram diferentes assuntos, entre eles o ajuste fiscal e a formação da Esplanada dos Ministérios a partir do ano que vem. Na conversa, Haddad manifestou preferência por voltar às salas de aula em 2027 — ele é professor titular da Universidade de São Paulo (USP).