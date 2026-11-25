A última posse de Lula (PT) na Presidência da República, no dia 5 de janeiro de 2027, terá uma estrutura de recepção de público distribuída por diferentes espaços de Brasília.

Além disso, haverá uma programação musical com artistas internacionais, entre elas o cantor porto-riquenho Bad Bunny e o inglês Roger Waters, ex-Pink Floyd. Ainda há a possibilidade da presença de Manu Chao e Tom Morello, guitarrista que integrou as bandas Rage Against the Machine e Audioslave.

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De acordo com o jornal O Globo, é a primeira-dama do país, Janja Lula da Silva, quem está coordenando essa parte dos festejos. O objetivo é fechar a lista até sexta-feira, 28.

Durante uma live no último sábado, Lula anunciou que tomará posse no Congresso, fará o discurso no parlatório do Palácio do Planalto e, em seguida, pretende “cumprimentar as pessoas e cair na farra”.

"A Janja vai ser coordenadora da posse. Eu só tenho meu compromisso oficial de ir no Congresso tomar posse. Vou combinar com (Davi) Alcolumbre (presidente do Senado) para ser de manhã, às 10h. Vai ter muito convidado estrangeiro, depois vou fazer um pronunciamento à nação no parlatório, vou cumprimentar as pessoas e cair na farra. Vai ser minha última posse, aos 81 anos. Estou muito feliz da vida", disse.

Espaços reservados e segurança

Quatro locais estão entre as opções consideradas pelo cerimonial da festa para receber a militância e o público que acompanhará a programação:

Campus da Universidade de Brasília (UnB);

Parque de exposições da Granja do Torto;

Parque da Cidade;

Escolas.

O esquema de segurança especial vai ser mantido até 10 de janeiro, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ao todo, 22 órgãos distritais e federais vão atuar em conjunto.

Uma das definições é de que haverá pontos de revista em um perímetro de dois quilômetros a partir da rodoviária de Brasília até o palco dos shows.

Milei fora

Com relação à presença de chefes de Estado, um dos que deve ficar de fora é o argentino Javier Milei. Ele sequer será convidado, também conforme O Globo.

Ademais, o governo Lula decidiu que o embaixador Julio Bitelli não assumirá novamente o posto de embaixador na Argentina.

As decisões são uma reação às novas declarações de autoridades argentinas sobre o processo eleitoral brasileiro.

No último sábado, 21, em entrevista a uma emissora de televisão, o chanceler Pablo Quirno disse, ao falar sobre o fato de Milei não ter cumprimentado Lula pela vitória, que “houve situações dentro do processo eleitoral que, de certa forma, colocaram em dúvida todo o cenário”, sem citar qualquer provas.