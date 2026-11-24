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O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha para encaminhar ao Congresso Nacional, nos próximos dias, um projeto que preserve integralmente os incentivos fiscais previstos na Lei Rouanet e na Lei do Audiovisual. A iniciativa ocorre em meio à aprovação do pacote de ajuste fiscal, sancionado pelo presidente nesta terça-feira, 24.

Segundo informações da coluna de Bela Megale, do jornal O Globo, a avaliação nos bastidores do Executivo é de que a aprovação das medidas de ajuste pela Câmara dos Deputados abriu espaço para a apresentação de uma proposta específica destinada a resguardar os benefícios tributários concedidos ao setor cultural.

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A articulação é conduzida pela ministra da Cultura, a baiana Margareth Menezes, que atua desde o ano passado para evitar que os mecanismos de financiamento à cultura sejam atingidos pelas medidas de contenção fiscal.

Diálogo interministerial

Nas últimas três semanas, a ministra intensificou as negociações com o titular do Ministério do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Margareth chegou a telefonar para o colega de Esplanada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) para discutir o assunto.

Outra frente de negociação foi conduzida pelo secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, responsável pelas tratativas com integrantes da equipe do Ministério da Fazenda.

Na segunda-feira, 23, durante a votação do pacote de ajuste fiscal, Tavares também discutiu alternativas para preservar os incentivos com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, que havia reassumido o mandato de deputado federal para reforçar a bancada governista no plenário da Câmara.

A posição do Executivo é de que os benefícios previstos na Lei Rouanet e na Lei do Audiovisual sejam mantidos na íntegra, apesar das medidas de redução de incentivos tributários.

Lula sanciona pacote de ajuste fiscal

O presidente Lula sancionou, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 24, o projeto de ajuste fiscal.

A sanção ocorreu após a Câmara dos Deputados aprovar o texto com 353 votos favoráveis, na segunda-feira, 23. A expectativa do governo é de que as medidas proporcionem uma economia de até R$ 56 bilhões em 2027, contribuindo para o cumprimento da meta fiscal prevista para o próximo ano.

Entre os principais pontos contemplados pelo pacote estão:

Alterações no cálculo do piso constitucional da saúde;

Regulamentação do teto remuneratório do funcionalismo público, com o objetivo de combater os chamados supersalários;

Mudanças nos repasses relacionados à Lei Kandir;

Redução de benefícios tributários;

Limitação do crescimento real das despesas públicas.

O pacote também reduz de 2,5% para 2% o limite máximo de crescimento real das despesas públicas previsto nas regras fiscais.

É nesse contexto de revisão dos benefícios tributários que o Ministério da Cultura busca assegurar a manutenção integral dos mecanismos de incentivo ao setor.