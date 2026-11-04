Nordeste amplia captação de recursos pela Lei Rouanet em 61%

A captação de recursos pela Lei Rouanet no Nordeste cresceu 61,1% entre 2023 e 2025, passando de R$ 148,5 milhões para R$ 239,2 milhões. O avanço acompanha a ampliação da participação regional no mecanismo de incentivo à cultura. No mesmo período, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, somados, elevaram a captação em 75,3%, de R$ 278,7 milhões para R$ 488,5 milhões.

Com o crescimento, a participação das três regiões no total de recursos captados no país passou de 11,8%, em 2023, para 14,2%, em 2025. Em 2026, o levantamento parcial até 1º de novembro aponta R$ 138,7 milhões captados no Nordeste. Juntas, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste alcançaram R$ 290,1 milhões, o equivalente a 17,4% do total nacional no período.

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O balanço também mostra que a Lei Rouanet recebeu 25.650 propostas culturais em 2026, o maior número desde a criação do mecanismo, em 1991. O volume representa crescimento de 11,6% em relação a 2025, quando foram registradas 22.990 inscrições, e de 32,6% na comparação com 2024.

Entre janeiro e outubro deste ano, os projetos apoiados captaram R$ 1,67 bilhão, alta de 3,5% em relação ao mesmo período de 2025. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Cultura (MinC), após o encerramento do prazo para apresentação de propostas, em 31 de outubro.

Propostas culturais também crescem fora do eixo Sul-Sudeste

Além do aumento na captação, Norte, Nordeste e Centro-Oeste somaram 7.238 propostas em 2026, crescimento de 54,5% em relação a 2024. O Nordeste registrou 3.431 inscrições, enquanto o Norte teve 893 e o Centro-Oeste, 2.914. Nesta última região, o número representa uma alta de 118,3% em comparação com o ano anterior. O Sudeste concentrou 13.813 propostas, e o Sul, 4.599.

Em outubro, foram recebidas 10.439 propostas, o equivalente a 40,7% do total do ano. Mais de 5,5 mil inscrições chegaram nos três últimos dias do prazo. Atualmente, 5.084 projetos culturais apoiados pela Lei Rouanet estão em execução.

Para ampliar a presença do mecanismo em regiões com menor participação histórica na captação, o MinC mantém iniciativas como os programas Rouanet Norte, Rouanet Nordeste, Rouanet Centro-Oeste e Rouanet nas Favelas. O financiamento ocorre por meio de doações e patrocínios de pessoas físicas e jurídicas, que podem deduzir parte do Imposto de Renda devido, dentro dos limites previstos em lei. Os valores captados são registrados no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic) e podem ser consultados em ferramentas públicas, como o Salic Comparar.