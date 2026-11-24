A crise diplomática entre Brasil e Argentina ganhou mais um capítulo com a decisão do Ministério das Relações Exteriores de não devolver Julio Bitelli ao cargo de embaixador brasileiro em Buenos Aires. O diplomata está no Brasil desde o fim de julho, quando foi convocado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em meio aos ataques do presidente argentino, Javier Milei, ao chefe do Executivo brasileiro.

A permanência de Bitelli no país, inicialmente tratada como uma medida temporária, deve se tornar definitiva. O Itamaraty chegou a considerar a possibilidade de enviá-lo novamente à Argentina nos próximos meses, caso as críticas de Milei perdessem intensidade. Esse cenário, porém, mudou após novas manifestações de integrantes do governo argentino questionando o processo eleitoral brasileiro.

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O episódio mais recente ocorreu no último sábado, 21, quando o chanceler argentino, Pablo Quirno, colocou novamente em dúvida as eleições que garantiram a Lula um quarto mandato. Na ocasião, declarou que “houve situações dentro do processo eleitoral [brasileiro] que colocavam em dúvida toda a situação”. A fala provocou insatisfação entre diplomatas brasileiros.

Diante do impasse, a orientação é que Bitelli retorne a Buenos Aires apenas para formalizar seu desligamento da função e organizar a mudança. A decisão já foi tomada, mas ainda não houve comunicação oficial.

A medida também sinaliza que, neste momento, o governo brasileiro não pretende avançar na retomada das relações com a administração de Milei.

Isso porque o diálogo entre os dois países já está limitado ao nível de encarregados de negócios. A configuração foi estabelecida depois que Brasília convocou seu embaixador e solicitou a retirada do representante argentino que atuava no Brasil. Com isso, nenhum dos dois países mantém atualmente um embaixador à frente das respectivas representações diplomáticas.

Questionamentos eleitorais ampliaram o desgaste

O distanciamento entre Brasília e Buenos Aires começou a ganhar força durante as eleições brasileiras, quando Milei passou a direcionar críticas a Lula. Depois da votação, a tensão aumentou diante da decisão do governo argentino de não reconhecer o resultado do pleito.

A declaração de Quirno no último sábado reacendeu o desconforto do governo brasileiro. Apesar de questionar o processo eleitoral, o chanceler afirmou que o reconhecimento da vitória de Lula não depende de uma manifestação oficial da Argentina.

“Quem reconhece o resultado da eleição é o próprio Tribunal Eleitoral brasileiro. Portanto, o fato de nós dizermos ‘sim’ ou ‘não’ não altera o resultado de forma alguma”, afirmou.

O novo posicionamento se soma aos episódios que vêm desgastando a relação entre os governos. Em resposta às manifestações de Milei e aos questionamentos de integrantes de sua gestão sobre as eleições brasileiras, o governo Lula decidiu não convidar o presidente argentino para a cerimônia de posse do petista, prevista para 5 de janeiro.

Tradicionalmente, o Itamaraty encaminha convites aos chefes de Estado de todos os países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas. A avaliação do governo brasileiro, desta vez, foi de que não havia ambiente político para incluir Milei na solenidade.